Vor 120 Jahren: Ein Ungar und ein 15-Jähriger für Österreich

Am 2. Juni 1904 verlor Österreich in Budapest ein Länderspiel gegen Ungarn mit 0:3. Die österreichische Aufstellung, die dazu in den Fußball-Geschichtsbüchern steht, ist seit 120 Jahren falsch. Wie neue Recherchen in ungarischen Quellen ergaben, spielten damals ein Ungar und ein 15-jähriger Mittelstreckenläufer namens Josef Ruzicka für Österreich - letzterer wäre damit Österreichs (neuer) jüngster Nationalspieler.

Die Österreichische Fußball-Union (Ö.F.U.), erst im Jahr 1900 konstituiert, pfiff im Frühjahr 1904 schon wieder aus dem letzten Loch. Ihre beiden Gründungsvereine, der First Vienna FC und der Vienna Cricket and Football-Club, also die zwei ältesten Fußballklubs Wiens, hatten der bereits über 40 Klubs zählenden Union den Rücken gekehrt und am 18. März 1904 einen Gegenverband ins Leben gerufen, den Österreichischen Fußball-Verband, den späteren ÖFB.

Bereits im September war das Aus der Ö.F.U. endgültig besiegelt, aber am 2. Juni galt es noch, eine Auswahl zum vierten Prestigeduell gegen die ungarische Reichshälfte nach Budapest zu entsenden. Trotz unleugbarer Zerfallserscheinungen hatte die Union mit dem Wiener Athletiksport-Klub, kurz WAC, immer noch den dominierenden Klub dieser Zeit auf ihrer Seite. Die Praterleute, gespickt mit dem Rapidler Edi Schönecker und Franz Wilczek von der Sportvereinigung, würden das Kind schon schaukeln. Notfalls auch ohne den besten Torschützen der Monarchie, Johann "Jan" Studnicka. Der "G'stuzte", in den ersten drei Begegnungen gegen die Ungarn siebenfacher Torschütze, musste diesmal absagen.

Die falsche Elf

Die Union gedachte daher, folgende Elf in die Schlacht zu schicken: Prager - J. Fischer, F. Dettelmayer - Sax, Wilczek, Schrammel - Schönecker, G. Huber, A. Stürmer, C. Hoffmann, Taurer. So steht Österreichs Aufstellung seit Jahrzehnten, wenn nicht seit 120 Jahren, in den Geschichtsbüchern des österreichischen Fußballs.

Nur: In dieser - vorangekündigten - Zusammensetzung ist Österreichs Auswahl, wie neue Recherchen ergaben (und ungarische Gazetten schon damals wussten) mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nie angetreten.Das wäre an sich noch kein Grund, heute viel Aufhebens darum zu machen. Die Änderungen, zu denen sich das Verbandskomittee im letzten Moment gezwungen sah, waren jedoch so weitreichend, dass sie auch aus heutiger Sicht durchaus spektakulär anmuten.

Josef Ruzicka jünger als "Jokl"

Nachdem kurzfristig offenbar Wilczek und vermutlich auch Sax und Adi Stürmer (in diesem Punkt widersprechen einander die Quellen) ausgefallen sind, herrschte Not am Mann. Geht es nach den neuen Auswertungen ungarischer Quellen, konnte der WAC aus den eigenen Reihen noch Josef Ruzicka rekrutieren, der eigentlich ein aufstrebendes Leichtathletik-Talent auf der Mittelstrecke war, aber hin und wieder auch die Deckungsreihe der Fußballabteilung verstärkte. Es ist mehrfach belegt, dass er in Budapest einen Platz im Wiener Mittelfeld einnahm. Wenn dem so war, muss ein Kapitel österreichischer Fußballgeschichte noch einmal umgeschrieben werden - dann ist nämlich dieser heute so gut wie unbekannte Josef Ruzicka Österreichs jüngster Nationalspieler aller Zeiten!

Erst im Jahr 2020 hat der Autor dieses Textes im "Standard" nachgewiesen, dass nicht (wie damals angenommen) David Alaba, sondern dem Torhüter Ernst Walter Joachim, genannt "Jokl", der Titel des jüngsten ÖFB-Teamspielers gebührte - und das bereits seit 1917. Der Name Josef Ruzicka war damals noch unbekannt. Heute lässt sich belegen, dass eben jener Ruzicka, in den Jahren 1904 und 1905 Österreichs schnellster Läufer über die 1.500 Meter, am 7. November 1888 geboren wurde und somit am Spieltag 15 Jahre, sechs Monate und 26 Tage alt war. Damit war er noch um 15 Monate jünger als "Jokl". Dass Ruzicka bis heute selbst Fußball-Historikern kein Begriff war, mag daran liegen, dass er bereits im Jahr 1919, nur wenige Tage nach seinem 31. Geburtstag, vermutlich an der Spanischen Grippe gestorben ist. Sein Grab (und ein kaum noch lesbarer Grabstein) befinden sich auf dem Ottakringer Friedhof.

Herquet(t) - ein ungarischer Architekt für Österreich

Die zweite neue Personalie ist nicht minder interessant. Es war nämlich ein Ungar, der die Elf aus Cisleithanien komplettierte. Sein Name war Rezsö (Rudolf) Herquet (auch Herquett) und stürmte eigentlich für den Budapester MTK. Die ungarischen Zeitungen, die ihm wegen seines Seitenwechsels quasi Landesverrat vorwarfen, tischten Geschichten auf, wonach ihn die nur zu zehnt angereisten Österreicher zufällig auf dem Bahnhof getroffen und ihn überredet hätten, den Dress der Ö.F.U. zu tragen.

Ganz so groß dürfte der Zufall aber doch nicht gewesen sein. "Az Ujság" (Die Zeitung) berichtete nämlich bereits am 26. Mai 1904, also eine knappe Woche vor dem Spiel, dass Herquet nach Wien gereist wäre, um sich dem WAC anzuschließen. Dann wäre sein Einsatz gar nicht so ungewöhnlich, schließlich traten in den ersten "Länderspielen" auch in Wien lebende (und kickende) Engländer für Österreich bzw. die Wiener Auswahl an. Und noch etwas hätte ihn legitimiert, für Österreich zu spielen: Seine Mutter Anna (geb. Taschler) stammte aus Toblach im damals noch ungeteilten Tirol.

In den Mannschaftsaufstellungen des WAC ist Herquet in der Folge allerdings nicht zu finden, wohl aber im Wiener Adressbuch dieser Jahre. Demnach war er in die Kaiserstadt übersiedelt, um Innenarchitektur und den Jugendstil zu studieren. Später machte sich Herquet auch in Berlin, Paris und München als Designer einen Namen und stattete nach Budapest zurückgekehrt u.a. das berühmte Gellért Bad, sowie das Katona Jozsef Theater aus. Außerdem wurde nach seinen Plänen die Scitovszky Villa errichtet, in der heute der englische Botschafter residiert.

Unter den Tisch gekehrt

Warum das alles bis heute in Österreich unbekannt blieb? Österreichs Tageszeitungen verloren schon damals kaum eine Zeile über die 0:3-Niederlage, einzig "Die Zeit" übernahm die Informationen aus Budapest und ließ ihre Leser am 4. Juni in einem kleinen Absatz von den Aufstellungsproblemen der Österreicher wissen. "Die unerwartet harte Niederlage, welche das Wiener Team in Budapest erlitt, erhält durch die Details, die nun bekannt werden, eine entsprechende Erklärung. Vor allem war die Aufstellung der Wiener Mannschaft keine günstige", bestätigte sie in der dann folgenden Aufstellung die Einsätze von Ruzicka und Herquet.

Der Union konnte es recht sein, dass das für sie peinliche Thema sonst unter den Tisch gekehrt wurde. Für einige Jahre war das Länderspiel sogar ganz vergessen. Willy Schmieger, selbst Nationalspieler der frühen ÖFB-Jahre und später berühmter Radio-Reporter der Wunderteam-Zeit, erwähnte es 1925 in seinem ersten Standardwerk über Österreichs Fußballgeschichte ("Der Fußball in Österreich"), das sonst alle Länderspiele anführt, mit keiner Silbe. Später, als die frühen Städtespiele zwischen Wien und Budapest von den beiden Verbänden in den Rang von Länderspielen gehoben wurden, wurde es wieder in den Kanon aufgenommen. Wer wirklich daran teilgenommen hat, wusste anscheinend niemand mehr.