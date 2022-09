Vonic schockt Haching spät: Würzburg nach Schützenfest neuer Primus - Bayern II lässt Dampf ab

Am Samstag gab es in der Regionalliga Bayern eine geballte Ladung Tore und einen neuen Primus. Weil Haching in Nürnberg in den Schlussminuten noch den Ausgleich kassierte, konnten die Würzburger Kickers durch ein 7:1 gegen Buchbach vorbeiziehen. Torreich gestaltete auch der FC Bayern II seine Partie und gewann erstmals seit sechs Spielen.

Beim Verfolger in Nürnberg verlor Unterhaching durch einen späten Ausgleichstreffer die Tabellenführung an Würzburg. IMAGO/foto2press

Die SpVgg Unterhaching gab am Samstag die Tabellenführung an die Würzburger Kickers ab. Grund dafür war ein später Gegentreffer beim 1. FC Nürnberg II. Dabei lief zunächst alles nach Plan für die Mannschaft von Sandro Wagner, die das Spiel größtenteils kontrollierte und in der 22. Minute durch Hobsch in Führung ging. Der Angreifer bestrafte einen Aussetzer von FCN-Schlussmann Reichert, der seinen Bock im Verlauf des Spiels aber vergessen machte. Denn anschließend ließen die Hachinger zu viele Chancen auf der Strecke liegen, fanden häufig ihren Meister in Reichert. In der Schlussphase waren dann erstmals die Gastgeber am Drücker. Den ersten Versuch von Vonic schaffte Vollath noch aus dem Winkel zu kratzen, beim Ausgleich zwei Minuten später war er aber machtlos. Wie Hobsch im ersten Durchgang bestrafte auch Vonic in der 89. Minute einen katastrophalen Schnitzer in der Abwehr.

Die Würzburger Kickers verbuchten indes einen souveränen Heimerfolg gegen überforderte Buchbacher. Im ersten Durchgang schaffte es der TSV Buchbach noch einigermaßen Schritt zu halten, lag da aber schon mit 0:2 zurück. Sané eröffnete nach sieben Minuten den Nachmittag. Keeper Steer hinterließ auf Buchbacher Seite nicht den besten Eindruck. Mit dem Pausenpfiff gelang dem FWK Treffer zwei durch Junge-Abiol. Aus der Kabine kam Buchbach mit seiner bis dato besten Chance. Baher fand aber den Weg vorbei an Richter nicht (46.). Fünf Minuten später legte Zaiser das 3:0 für die Platzherren nach, nachdem Steer einen Schuss nur prallen hat lassen (51.). Zwar konnte Sztaf überraschend auf 1:3 verkürzen, danach brachen bei den Gästen aber sämtliche Dämme. Junge-Abiol (70.), Helmer (78.), Karimani (80.) und Aksu (86.) sorgten für ein 7:1-Schützenfest. Die Unterfranken sind nun punktgleich mit Haching, liegen aufgrund der besseren Tordifferenz aber knapp vor den Oberbayern.

Wacker zementiert Platz 3

Dahinter verteidigte der SV Wacker Burghausen seinen dritten Platz mit einem 2:0 beim TSV Rain/Lech. Dabei hat Wacker sicherlich schon ansprechendere Leistungen diese Saison gezeigt, am Ende zählt jedoch das Ergebnis. Und für dieses sorgten Winklbauer (35.), der einen Konter vollendete, und Sigl (36.), der von rechts in die Mitte zog und die Kugel im langen Eck platzierte, binnen weniger Sekunden mit einem Doppelschlag. Im zweiten Durchgang passierte nur noch wenig. Die Gastgeber waren zwar um den Anschluss bemüht, gefährlich wurde es aber nur einmal beim Abschluss von Müller (87.). Der Schuss aus rund zehn Metern rauschte aber am Tor vorbei.

Wichtige drei Zähler hatte die SpVgg Greuther Fürth II lange im Blick. Im Kellerduell mit dem FC Augsburg II kostete ein spätes Baumgärtel-Eigentor den Mittelfranken allerdings den dritten Saisonsieg. Wie so häufig in dieser Saison spielte der Kleeblatt-Nachwuchs gut, schaffte es allerdings nicht, sich dafür zu belohnen. Zwar kann der FCA mit dem Remis sicherlich besser leben, die Lage bleibt jedoch für beide Teams angespannt.

Hankofen mit viel Moral

Sicherlich anders hatte sich der 1. FC Schweinfurt den Ausgang seiner Partie vorgestellt. Obwohl die Schnüdel zwischenzeitlich mit 2:0 und später 3:2 in Führung lagen, mussten sich die Unterfranken bei der SpVgg Hankofen-Hailing mit einem Unentschieden begnügen. Große Höhepunkte gab es nur wenige. Trotzdem schossen Landeck (13.) und Jabiri (50.) einen eigentlich komfortablen Vorsprung heraus. Doch nach dem 2:0 stellte Schweinfurt größtenteils das eigene Spiel ein und die Gastgeber kamen innerhalb von wenigen Minuten zum Ausgleich. Erst war die Gmünder-Elf bei einem Freistoß unsortiert, was Wagner zum Anschluss zu nutzen wusste (52.), dann wurde ein weiterer Freistoß direkt vor die Füße von Richter geklärt, der für den Ausgleich sorgte (59.). Just als das Heimteam auf die Führung drückte, ging Schweinfurt nach einem Blümel-Patzer, den Pfarr bestrafte, erneut in Front (79.). Damit aber noch nicht genug. Nach mehrminütiger Gewitterunterbrechung und einer Slapstick-Einlage - Torwart Stephan wurde bei einem langen Ball von seinem eigenen Mitspieler niedergerannt - traf Dobruna in der Nachspielzeit noch zum 3:3.

Vilzing, Ansbach und Illertissen verlieren

Weiter auf dem absteigenden Ast befindet sich die DJK Vilzing, die beim VfB Eichstätt völlig verdient 0:3 verlor. Eichstätt nutzte im ersten Durchgang eine von zwei Chancen durch Federle, der einen Freistoß zur Führung einköpfte (31.). Nach der Pause war die Heimelf tonangebend, ließ jedoch einige Chancen liegen. Trotzdem traf sie noch zweimal. Stoßberger erhöhte nach Kombination zunächst in der 66. Minute auf 2:0, ehe Fiedler nach einem gut vorgetragenen Angriff drei Minuten vor Schlusspfiff den Endstand besorgte. Vilzing blieb bis auf eine Szene von Stowasser, der allerdings an Junghan scheiterte, nach der Pause blass. Eichstätt verlässt durch den Erfolg zunächst die direkten Abstiegsplätze. Vilzing rutscht weiter ab.

Eine deutliche Pleite setzte es ebenso für den FV Illertissen, der zwar beim TSV Aubstadt durch Strobels Hammer zunächst in Führung lag (18.), sich anschließend aber zu viele Fehler erlaubte. Pitter traf bereits im Gegenzug zum Ausgleich (20.), ehe die Platzherren im zweiten Durchgang ihre Überlegenheit in drei weitere Tore ummünzten. Den Anfang machte Hüttl nach einer Ecke (59.). Fünf Zeigerumdrehungen später bestrafte Endres einen Riesenfehler der FVI-Abwehr mit dem 3:1 (64.). Für den Endstand sorgte schließlich Hofmann nach schönem Zuspiel von Trunk (83.).

Die SpVgg Ansbach haderte beim 0:1 gegen Türkgücü München derweil mit ihrer Chancenverwertung. Der Aufsteiger machte kein schlechtes Spiel, ließ aber einige gute Möglichkeiten liegen und hatte zudem bei einem Lattenknaller von Landshuter Pech. Den Tagestreffer erzielte Holz, nachdem Torwart Heid einen Freistoß nur klatschen lassen konnte.

Bayern II lässt Dampf vom Kessel

Der FC Bayern II hat sich am Samstag den Frust von der Seele geschossen. Nach zuvor sechs erfolglosen Partien zündete die Demichelis-Elf im Heimspiel gegen den SV Heimstetten ein Feuerwerk. Schon zur Pause lag die Profi-Reserve 4:0 in Front. Segbé Azankpo eröffnete den Torreigen frühzeitig, als er nach einem Ranos-Abschluss abstaubte (1.). Eben noch Vorbereiter traf Ranos in der 12. Minute selbst ins lange Eck, nachdem er seinen Gegenspieler am rechten Strafraumeck abgeschüttelt hatte. Allerdings hatten die kleinen Bayern zuvor Glück, als eine verunglückte Flanke an den Pfosten klatschte. Den nächsten Münchner Treffer markierte Denk, der aus der Drehung traf (34.). Auch hier hatte Ranos, der kurz vor der Pause schließlich aus kurzer Distanz noch das 4:0 erzielte (41.), zuvor seine Füße im Spiel. Nach der Pause setzten die Münchner nahtlos dort an, wo sie aufgehört hatten. Kapitän Kern machte vom Punkt (50.) und später aus dem Spiel (68.) das halbe Dutzend voll. Die Münchner beließen es anschließend beim 6:0.

Zum Auftakt des 11. Spieltages unterlag der FC Pipinsried bereits am Freitagabend gegen Viktoria Aschaffenburg mit 2:4. Waren es in einer kampfbetonten Partie zwar eigentlich die Hausherren, die das Spiel über weite Strecken bestimmten, verwerteten die Gäste ihre meist brandgefährlichen Konter eiskalt und entführten die drei Punkte somit letztlich nicht ganz unverdient aus dem 500-Seelen-Dorf. Aschaffenburg brauchte an diesem Abend wahrlich nicht viel, um die Weichen für den fünften Saisonsieg zu stellen. In der 20. Minute kombinierte sich die Viktoria das erste Mal richtig ins letzte Drittel und sofort klingelte es. Über die linke Seite setzte Verkay seinen Mitspieler Laverty in Szene, der trocken ins lange Eck vollendete. Kurz darauf bot sich dem FCP die ideale Möglichkeit zur schnellen Antwort, als Schiedsrichter Riedel ein Handspiel ahndete und folgerichtig auf den Punkt zeigte. Top-Torjäger Yilmaz wählte die Mitte und scheiterte kläglich an Gäste-Keeper Grün, der mit dem Fuß parierte. Nach dem Seitenwechsel plätscherte die Partie zunächst etwas vor sich hin, ehe Pipinsried binnen weniger Sekunden zweimal am Pfosten scheiterte. In der besten Phase des FCP stach die Viktoria erneut zu. Nach einem Konter hatte Pieper keine Probleme, das Leder aus wenigen Metern über die Linie zu drücken (67.). Kurz vor Schluss verkürzte Pigl zwar für den FCP, die Freude war allerdings nur von kurzer Dauer. Erst hämmerte Baier einen Freistoß von der Strafraumkante direkt in die Maschen, kurz darauf erhöhte Hebisch sogar noch auf 4:1. Den Schlusspunkt markierte FCP-Keeper Thiel, der einen Idrizovic-Schuss durch die Hosenträger über die Linie zum 2:4-Endstand kullern ließ.