Von Youngster bis zum Routinier: Spanien nominiert vorläufigen Olympia-Kader

Der spanische Handball-Nationaltrainer Jordi Ribera hat seinen vorläufigen Olympia-Kader nominiert. Mit dabei: Routiniers wie Joan Cañellas, aber auch ein Top-Talent, das beim Truckscout in Köln für Aufsehen sorgte.

Jordi Ribera hatte ursprünglich 21 Spieler nominiert - darunter vier frisch gebackene Champions-League-Sieger des FC Barcelona. Neben Torhüter Gonzalo Perez de Vargas, Rechtsaußen Aleix Gomez und Kreisläufer Javier Rodriguez steht auch Spielmacher Petar Cikusa im Aufgebot der spanischen Handball-Nationalmannschaft. Der 18-Jährige deutete beim Final4 in Köln sein großes Potenzial an.

Im Kader der Iberer stehen aber auch einige erfahrene Spieler. So sind zum Beispiel die ehemaligen Bundesliga-Profis Joan Cañellas (37 Jahre) und Gedeon Guardiola (39 Jahre) dabei. Letzterer musste aber kurz nach dem Vorbereitungsstart seine Teilnahme aufgrund einer Muskelverletzung absagen, dafür sprang Adria Figueras (Chartres Metropole HB) kurzfristig auf den Olympiazug auf.

Auch zwei aktuelle HBL-Spieler sind unter den 21 Nominierten: Sergey Hernandez (SC Magdeburg) und Daniel Fernandez (TVB Stuttgart). Für die Olympischen Spiele muss Nationaltrainer Jordi Ribera sein Aufgebot noch auf 17 Spieler (14 Stammkräfte und drei Reservisten) reduzieren.

Die erste Olympia-Vorbereitungsphase der Spanier startete am 19. Juni in Hoznayo, einer kleinen kantabrischen Stadt, wo die Mannschaft bis zum 25. Juni blieb. Auf dem Weg nach Paris stehen drei Testspiele an: Am 4. Juli (19.30 Uhr) in Montpellier gegen Argentinien und am 6. Juli ebenfalls gegen Argentinien, aber diesmal im städtischen Sportzentrum Las Moreras in Esplugues de Llobregat (19.30 Uhr). Am 16. Juli (20.30 Uhr) wird das Ribera-Team in Hamar ein letztes Freundschaftsspiel gegen Norwegen bestreiten.

Kader Spanien

Torhüter:

Gonzalo Perez de Vargas (FC Barcelona)

Rodrigo Corrales (Telekom Veszprem)

Sergey Hernandez (SC Magdeburg)

Linksaußen:

Angel Fernandez (Limoges Hand 87)

Miguel Sánchez-Migallón (Benfica Lissabon)

Daniel Fernandez (TVB Stuttgart)

Rückraum Links:

Joan Cañellas (Kadetten Schaffhausen)

Agustin Casado (Telekom Veszprem)

Antonio Garcia (Fraikin Granollers)

Daniel Dujshebaev (Industria Kielce)

Rückraum Mitte:

Alex Dujshebaev (Industria Kielce)

Ian Tarrafeta (Pays d'Aix UCH)

Petar Cikusa (FC Barcelona)

Rückraum Rechts:

Jorge Maqueda (HBC Nantes)

Imanol Garciandía (OTP Bank - PICK Szeged)

Rechtsaußen:

Ferran Sole (Paris Saint-Germain)

Aleix Gomez (FC Barcelona)

Kauldi Odriozola (HBC Nantes)

Kreisläufer:

Abel Serdio (Wisla Plock)

Adria Figueras (Chartres Metropole HB/FRA)

Javier Rodriguez (FC Barcelona)