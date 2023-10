Von wegen stabile Seitenlage: "Sie fliegen morgen nach Los Angeles"

2003 gewann die deutsche Frauen-Nationalmannschaft zum ersten Mal den WM-Titel. Jana Wiske, die als kicker-Redakteurin von 2001 bis 2011 den Fußball der Frauen beim Fachmagazin betreute, erinnert sich an den Tag des Titels.

Ich saß schlaftrunken im Büro. In der Nacht hatte noch ich das WM-Halbfinale der Frauen live im TV verfolgt - Deutschland hatte völlig überraschend 3:0 gegen den haushohen Favoriten und Gastgeber USA gewonnen. Kurz nach neun schrillte an diesem Montagmorgen mein Telefon in der kicker-Zentrale. Und die Chefsekretärin Gaby Gehrold verlor nur wenige Worte: "Komm sofort ins Büro von Rainer Holzschuh."

Ich rechnete mit dem Schlimmsten, ging gedanklich noch mal die stabile Seitenlage durch. Als ich beim damaligen Chefredakteur ankam, begrüßte er mich mit dem Satz: "Sie fliegen morgen nach Los Angeles."

Dabei hatte der kicker eigentlich entschieden, die WM 2003 in den USA nicht vor Ort zu besetzen. Zu gering waren Leser-Nachfrage und Erfolgsaussichten. So führte ich als verantwortliche Redakteurin bis zu diesem besagten Montagmorgen Telefoninterviews zu deutschen Unzeiten mit durchaus bereitwilligen Spielerinnen. Nach dem erstmaligen Einzug der DFB-Frauen in ein WM-Finale änderte sich das.

Am Flughafen in Los Angeles musste ich mir für viel Geld ein Mobiltelefon mieten, weil deutsche Handys damals nicht US-kompatibel waren. Navigationssysteme gab es nicht. Und so suchte ich mithilfe einer Mischung aus Orientierungssinn, Straßenkarten und Glück im abendlichen Los Angeles meinen Weg zum Mannschaftshotel.

Der DFB ermöglichte mir damals tatsächlich um 21 Uhr ein Interview mit Kapitänin Birgit Prinz. Durch die Zeitverschiebung musste das Gespräch noch an meinem Anreisetag stattfinden, damit es den Weg in die Printausgabe des Donnerstags-kicker schaffte. Eine Autorisierung von DFB-Seite war damals überhaupt kein Thema. Nur eine Handvoll Journalisten begleitete die deutsche Mannschaft 2003 über den großen Teich. Dass nun der kicker extra jemanden zum Finale schickte, wurde von Verbands- und Spielerinnen-Seite extrem positiv aufgenommen.

Jürgen Klinsmann in die Arme gelaufen

Das Endspiel sollte im Stadion in Carson stattfinden, Einzugsgebiet Los Angeles und heute Heimat von LA Galaxy. Beim Abschlusstraining der Spielerinnen lief ich direkt Jürgen Klinsmann in die Arme. Der Weltmeister von 1990 wohnte nur wenige Kilometer entfernt und besorgte sich gerade Tickets fürs Endspiel. Zu Hause in Deutschland wurde für die Live-Übertragung in der ARD sogar der Tatort nach hinten geschoben.

Auch die Kulisse zur Mittagszeit vor Ort im Stadion mit über 25.000 Fans war beeindruckend - allerdings auch typisch amerikanisch: Hauptaugenmerk auf den Snacks, weniger auf dem Sportgeschehen. Ich erinnere mich an die Skepsis auf der Pressetribüne nach dem 0:1 der Schwedinnen kurz vor der Pause. Der Rest ist Geschichte …

Alle tanzten bis tief in die Nacht

Die ausgelassene Party der deutschen Spielerinnen zusammen mit den unterlegenen Skandinavierinnen danach im Mannschaftshotel konnte sich sehen lassen. Es war bei großen Turnieren der Frauen lange üblich, ein gemeinsames Hotel zu beziehen. Die Medienvertreter waren vor 20 Jahren ebenfalls (noch) gern gesehene Feiergäste. Und so tanzten wir alle vor den Augen von DFB-Präsident Gerhard Mayer-Vorfelder bis tief in die Nacht …

Dieser deutsche WM-Titel ist für mich so etwas wie die Initialzündung: Ab diesem Zeitpunkt war der Frauenfußball in Deutschland sichtbar. Nicht nur eingefleischte Fans kennen bis heute Spielerinnen wie eben Prinz, Nia Künzer oder Silke Rottenberg. Nicht nur der kicker hat seitdem alle großen Turniere besetzt, die Frauen-Bundesliga wird heute medial live übertragen, Länderspiele sowieso - und viele Spielerinnen können tatsächlich vom Fußball leben. Ein WM-Titel aber scheint derzeit weit entfernt.

Die frühere kicker-Redakeurin Jana Wiske (48) betreute von 2001 bis 2011 den Fußball der Frauen beim Fachmagazin. Seit 2017 ist sie Professorin an der Hochschule Ansbach, lehrt in den Studiengängen Ressortjournalismus und PR/Unternehmenskommunikation.

Jana Wiske

Arbeitete früher für den kicker: Jana Wiske. Kuechenmeister