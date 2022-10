Von wegen Phrase: Terzics punktgenaue Vorahnung

Youssoufa Moukoko und Anthony Modeste trafen gegen Bayern entscheidend. BVB-Trainer Edin Terzic hatte schon am Freitag eine Vorahnung - dabei wollte er doch nur eine Frage wegmoderieren.

Edin Terzic war auf die Frage vorbereitet, nicht nur, weil sie auf der Hand lag, sondern weil sie ihm in den Tagen zuvor schon oft genug gestellt worden war. Würde Anthony Modeste gegen den FC Bayern starten oder Youssoufa Moukoko nach seinem starken Auftritt in Sevilla in der BVB-Startelf bleiben?

Damit am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Topspiel konfrontiert, gab Terzic Einblicke in den verbalen Werkzeugkasten eines Bundesligatrainers: Der Dortmunder Cheftrainer tat erst einmal so, als wäre es für einen Spieler gleich viel wert, bei An- oder Abpfiff auf dem Rasen zu stehen; er stärkte beiden Kandidaten demonstrativ den Rücken; er skizzierte das ideale Szenario; und, am wichtigsten, er ließ sich kein bisschen in die Karten schauen.

"Es gibt nichts Schöneres, als wenn beide morgen treffen"

"Ihr wollt wissen, wer von beiden startet, wer vielleicht das Spiel beendet", sagte Terzic konkret. "Mir ist wichtig, dass wir zwei Jungs haben, denen wir das absolute Vertrauen aussprechen, weil wir wissen, dass sie uns helfen werden. Es gibt immer Jungs, die starten, und Jungs, die beenden. Aber viel wichtiger ist, dass es die beiden Jungs sein sollen, die entscheiden. Und wir werden da die für uns passende Lösung finden morgen. Es gibt nichts Schöneres, als wenn beide morgen treffen."

Es waren wohlwollende Phrasen, die sich als punktgenaue Vorahnung erwiesen. Moukoko erzielte gegen Bayern - auf Vorlage vom eingewechselten Modeste - das 1:2, Modeste in der Nachspielzeit den umjubelten 2:2-Endstand. Beide "halfen" also nicht nur tatsächlich, was Terzic bereits gewusst haben wollte, beide trafen auch, wie er es sich ausgemalt hatte.

Modeste freut sich mit Moukoko: "Wir sind eine Familie"

"Es war sicherlich keine leichte Phase, nach dem, was Tony lesen und hören musste", sagte Terzic nach dem Topspiel über seinen Sommerneuzugang, dessen Last-Minute-Tor die BVB-Fans erstmals zu "Modeste, Modeste, Modeste"-Rufen animierte und der sich demonstrativ auch für Moukokos Startelfeinsatz freute, "weil er in den letzten Spielen sehr gut gearbeitet" habe: "Wir sind eine Familie", sagte der 17 Jahre ältere Angreifer bei "Sky".

"Ich habe in der Kabine gesagt: Wir brauchen jeden Einzelnen, das hat heute den Ausschlag gegeben", durfte sich Terzic bestätigt fühlen und betonte, dass Moukokos Vorzug keine Entscheidung gegen Modeste gewesen sei. "Tony", sagte er im Duktus der Freitags-PK, "ist nur derjenige, der ein paar Minuten später reinkommt."