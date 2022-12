Von wegen "mit Fußball fertig": Wie Fabian die Bochumer DNA lebt

Mit 13 Jahren kam er zum VfL, war Spieler, Kapitän, Teammanager. Nun ist Patrick Fabian (35) Sportchef - und hat einen Vorsatz fürs neue Jahr. Ein Porträt.

Ein helles Zimmer, 4. Stock, höher geht es nicht im Bochumer Stadioncenter. Der Blick fällt durch das Fenster ins Innere, auf gepflegten Rasen, momentan leere Stuhlreihen. Im Büro hat Patrick Fabian buchstäblich die Fans im Nacken, auf einer großen Leinwand ist die Ostkurve abgebildet. Voll besetzt, die Fans in froher Erwartung, offenbar kurz vor dem Anpfiff. "Wahrscheinlich", so Fabian schmunzelnd, "der Moment, in dem Grönemeyer gespielt wird."

Die Hymne also, "Bochum, ich komm' aus dir", das Stück, das alle mitgrölen, kurz bevor es ernst wird auf dem Rasen. Als Spieler hat Fabian den Song etliche Male gehört, mit Gänsehaut, jetzt steigt mit diesem Titel samstags seine Anspannung, weil er mittlerweile nicht mehr als Aktiver am Ball, sondern für das große Ganze verantwortlich ist.

Seit ziemlich genau zwölf Wochen ist Fabian nun im Amt beim VfL Bochum als Nachfolger von Sportvorstand Sebastian Schindzielorz. Zwei Jahre lang war er dessen Assistent, hat in verschiedene Bereiche des Vereins hineingeschnuppert, für den er nun schon seit zwei Jahrzehnten in unterschiedlichen Funktionen tätig ist. Seit dem 1. September nun also als Geschäftsführer Sport, mit gerade 35.

Turbulente Anfangszeit

Und für Fabian ging es gleich mächtig zur Sache. "Ein Hochdruckstart mit viel Action war das", findet der Ex-Profi. Sechs Niederlagen zum Start, Entlassung des Aufstiegstrainers Thomas Reis, aus dem Stand einen neuen Übungsleiter holen, das war das volle Programm. "Vergnügungssteuerpflichtig", sagt Fabian schmunzelnd, "war das sicher nicht." 100 gemütliche Tage zur Eingewöhnung? Gab es natürlich nicht beim Kellerkind der Bundesliga. Nicht mal eine kurze Auszeit gönnte sich der neue Sportchef angesichts der turbulenten Situation. Die Manager-Tagung, bei der er sich auch offiziell den Kollegen hätte vorstellen können, musste er sausen lassen.

Die Perspektive ist neu nach langen Jahren als Profi, seinen Platz am Spieltag muss Fabian buchstäblich erst noch finden. Von oben erlebte Fabian an der Castroper Straße den ersten Saisonsieg der Bochumer gegen Frankfurt (3:0) am 9. Spieltag, ansonsten sucht er auch die Nähe der Mannschaft und sitzt auf der Trainerbank, da ist er noch nicht festgelegt. Den Überblick über das Gesamtwerk hat er ohnehin nach verschiedensten Stationen im Klub. "Das war schon ein sehr breites Spektrum in den letzten Jahren", sagt der studierte Wirtschaftswissenschaftler, der die Strukturen im Verein aus jahrelanger Erfahrung natürlich ganz genau kennt.

Verantwortliche verwarfen schnell den Gedanken an eine externe Lösung

Dort bewegte er sich zuletzt im engeren Umfeld der Mannschaft als Teammanager, half zum Beispiel neuen Spielern bei der Eingewöhnung, oder beackerte die Stadien in den Nachbarländern wie Belgien, Holland, Dänemark, Österreich und der Schweiz, um Kandidaten für den VfL unter die Lupe zu nehmen.

"Er kennt als Ex-Profi das Innenleben in der Kabine, versteht sich als Teamplayer und hat als Spieler schon als Kapitän eine führende Rolle innegehabt", so Vorstandschef Hans-Peter Villis, als der Nachfolger von Schindzielorz sein Amt übernahm. Bochum-DNA, intensiver Einblick ins Innenleben des Klubs, lange und intensive Spieler-Laufbahn, vielseitige Fortbildung plus weitgefächerte wirtschaftliche Expertise: Mit diesem blau-weißen Kompass punktete Fabian bei den Entscheidern, die schnell den Gedanken an eine externe Lösung verwarfen.

Dabei weiß Fabian natürlich aus eigener Erfahrung, wie schnelllebig das Profigeschäft ist und welche Rückschläge es mitunter zu verkraften gilt. Unglaubliche vier Kreuzbandrisse erlitt der Innenverteidiger in seiner Karriere, kämpfte sich immer wieder heran, bevor 2020 endgültig Schluss war. Spieler - und kurz darauf voll in der Verantwortung?

Neururer: "Ideale Lösung für den VfL"

Als "enorm wichtigen Faktor für die Mannschaft" hat zum Beispiel Bochum-Kenner Peter Neururer während seiner zweiten Trainerzeit an der Castroper Straße den Profi Fabian erlebt, auch als der mal wieder langfristig außer Gefecht war. "Obwohl er nicht gespielt hat", so Neururer, "hat er unheimlich geholfen mit seiner positiven Art, sehr direkt, sehr selbstkritisch. Er ist verlässlich wie kaum ein Zweiter und kam nach seinen Verletzungen immer noch stärker zurück." Für den umtriebigen Branchenkenner ist Fabian jedenfalls die Idealbesetzung als Sportlicher Leiter. "Er ist ein Leader, klar im Kopf, kennt das Geschäft aus dem Effeff und ist damit eine ideale Lösung für den VfL. Dazu kommt natürlich eine große Verbundenheit mit dem Verein."

Schon als 13-Jähriger kam Fabian zum VfL, durchlief alle Jugendmannschaften, unterschrieb 2007 seinen ersten Lizenzspieler-Vertrag, mit 19. Im Februar 2009 erlebte er sein Profi-Debüt mit einem Derbysieg gegen Schalke (2:1). Elf Jahre später endete diese Karriere, im Sommer 2020, nach mehr Tiefen als Höhen, nach immer wieder intensiver Arbeit am Comeback und immer neuen Rückschlägen, von denen sich der kantige Abwehrspieler nicht entmutigen ließ.

Das Strategische drum herum, das ist meine Welt. Patrick Fabian

Ein bisschen Abstand folgt danach. Fußball nach dem Ende meiner Karriere? "Damit bin ich fertig, habe ich gedacht." Doch nach dieser kurzen Phase reifte schnell die Erkenntnis: "Fußball, das kann ich am besten. Das Strategische drum herum, das ist meine Welt." Schon während seiner Zeit als Spieler hatte er ein Wirtschaftsstudium an der Uni Hagen aufgenommen und bis zum Ende absolviert mit einer Abschlussarbeit zum Thema "Mäzenatentum im Profifußball. Eine ökonomische Analyse". Darin beschäftigte er sich mit 50+1, mit der Bundesliga natürlich, mit Beispielen aus anderen Ländern wie ManCity und Paris St. Germain.

Newcomer und Routinier in der Doppelspitze: Den Bereich Finanzen verantwortet in Bochum Ilja Kaenzig, anerkannter Branchenkenner, bestens vernetzt in der Liga und international. "Von seiner Erfahrung", so Fabian, "kann ich sehr profitieren." Bis 2025 läuft sein Vertrag; die Mission ist heikel, aber Fabian wusste ja ganz genau, auf was er sich da einlässt. Auf einen sehr intensiven Job, zum Beispiel auf eine Spielersuche mit Mini-Budget, bei einem Klub, der irgendwo angesiedelt ist zwischen 1. und 2. Liga. Der ständig paddeln muss, um sich eingebettet zwischen den Großklubs Dortmund und Schalke zu behaupten.

Voll gefordert war und ist er schon in den ersten Wochen, Freiräume muss er sich mühsam erkämpfen. Dann wird zur Not auch mal um fünf Uhr morgens gejoggt, wenn um sieben der erste Termin ansteht, dreimal in der Woche will er weiterhin laufen und seine Stabilisierungsübungen absolvieren, das hat sich Fabian vorgenommen.

Der überzeugte Veganer wirkt lieber intern als extern

Das ist wichtig für seine lädierten Knie, die sonst ziemliche Schmerzen verursachen. Notgedrungen muss Fabian allerdings sein Engagement für ein Herzens-Projekt reduzieren: Der überzeugte Veganer ist der Gründer des Tierschutz-Vereins People & Animals United (PAU), das aus einem Crowdfunding-Projekt entstand. "Das läuft natürlich weiter, aber da stehe ich derzeit nicht mehr in erster Reihe", so Fabian.

Stattdessen steht er sportlich in erster Reihe beim VfL, zieht sich aber bewusst zurück, ist nicht ständig in den Medien präsent. Lieber intern wirken als extern, so hat es auch Vorgänger Schindzielorz gehandhabt. Führung mit ruhiger Hand, das kennt Fabian von "seinem" VfL seit Jahren. Und er geht mit einem guten Vorsatz in die nächsten Wochen. "Ich will draußen ruhiger werden. Auch wenn das nicht immer einfach ist." Manchmal, so Fabian, gehe er eben doch in die Luft bei einer vermeintlich falschen Entscheidung des Schiedsrichters. Da kommt dann der frühere Verteidiger durch.

Mehr Gelassenheit, daran will er weiter arbeiten. Aber Positives aus dieser Zeit auf dem Rasen will er in den neuen Job natürlich auch mitnehmen: viel Herzblut und vollen Einsatz.

Dieser Text erschien erstmals in der kicker-Ausgabe Nr. 96 am 28. November 2022.