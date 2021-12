Von vier auf eins: Wolfsburg kann Historisches schaffen

Mit einem Sieg gegen Lille OSC kann der VfL Wolfsburg ins Achtelfinale der Champions League einziehen - und dabei sogar Historisches schaffen.

Stand zuletzt mit seinem Team im Regen: Florian Kohfeldt will mit dem VfL Wolfsburg ins Achtelfinale der Champions League. Getty Images

Florian Kohfeldt versucht gar nicht erst, die Bedeutung dieses Spiels am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Lille OSC kleinzureden. "Wir haben eine Riesenchance, es ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Spiele der jüngsten Vereinsgeschichte", sagt der VfL-Trainer, der selbst vor seinem dritten Königsklassen-Match steht. Sein erstes Heimspiel hatte er mit 2:1 gegen RB Salzburg gewonnen, auswärts beim FC Sevilla gab es zuletzt ein 0:2. Nun muss wieder ein Sieg her, dann ist der VfL sicher im Achtelfinale dabei.

Und kann dabei sogar Historisches bewerkstelligen. Denn: Noch nie gelang es einem Team in der Gruppenphase der Champions League, am letzten Spieltag von Platz vier auf Platz eins zu springen. Dafür reicht ein Sieg, wenn die andere Partie zwischen Salzburg und Sevilla unentschieden endet.

Doch dazu muss der VfL, in der Liga zuletzt alles andere als sattelfest hinten und angriffslustig vorne, die Hürde Lille nehmen. Klar ist schon vorab: Zusammen können beide Teams am Mittwochabend nicht in die nächste Runde einziehen.

Ein gutes Omen für den VfL? Genauso war es nämlich schon in der Saison 2014/15 in der Gruppenphase der Europa League. Wolfsburg, damals schon mit Josuha Guilavogui, kam damals dank eines 3:0 (Tore: Vieirinha und zweimal Ricardo Rodriguez) in Frankreich weiter, Lille wurde Letzter. "Wir können unter die letzten 16 der Champions League kommen", beschwört fast auf den Tag genau sieben Jahre später Coach Kohfeldt, "dafür werden wir alles tun." Ein 1:0 würde schon genügen.

Lesen Sie hier: Wolfsburgs kuriose Ausgangsposition: Entweder Achtelfinale oder raus