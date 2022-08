Von Unions Bank kommt viel Qualität

Beim 1. FC Union Berlin läuft derzeit alles nach Plan. Die Eisernen stehen in der zweiten Runde des DFB-Pokals, rangieren in der Bundesliga überraschend auf Rang zwei. Einen großen Anteil daran genießen auch die Einwechselspieler.

Urs Fischer hat in der Vorsaison mit seinen Einwechslungen schon oftmals ein glückliches Händchen bewiesen. Dieser Trend setzt sich bislang auch in der laufenden Spielzeit fort. Was auch daran liegt, dass der Kader in der Breite qualitativ noch hochwertiger geworden ist.

Gleich im ersten Pflichtspiel, dem Duell beim Chemnitzer FC (2:1), wechselte Unions Trainer den Sieg ein. In der Verlängerung sechs Minuten vor dem Anpfiff besorgte Kevin Behrens den goldenen Treffer. Nun beim 6:1 über den FC Schalke 04 stellte der Routinier seine Jokerqualitäten erneut unter Beweis. Denn der bullige Mittelstürmer (1,85 Meter, 85 Kilogramm) bereitete mit seiner Kopfballverlängerung den Endstand durch Sven Michel vor.

Der 32-Jährige war es, der in Gelsenkirchen nach der Hereinnahme noch mehr im Rampenlicht stand. Michel sammelte mit einem Doppelpack und einem sehenswerten Tor einige Pluspunkte. Seine insgesamt fünf Treffer für Union erzielte er allesamt als Einwechselspieler. Lediglich Joel Pohjanpalo war als Joker in der Bundesliga noch erfolgreicher (sieben Tore für Bayer Leverkusen). "Die Spieler, die von der Bank kommen, sind sofort da. Alle haben uns geholfen, darauf kommt es an", lobte Verteidiger Robin Knoche.

Doch nicht nur die Veränderungen während einer Partie bringen frischen Wind in das Köpenicker Spiel. Im Vergleich zur Begegnung gegen RB Leipzig (2:1) brachte Fischer drei neue Kräfte in die Startelf. Das Trio konnte das Vertrauen des Trainers prompt zurückzahlen. Niko Gießelmann und die Neuzugänge Morten Thorsby sowie Danilho Doekhi fügten sich wunderbar ein.

Fischer: "Besser kann es fast nicht laufen"

Von fehlender Organisation oder Abstimmungsschwierigkeiten war durch den Dreierwechsel nichts zu sehen. "Du bringst neue Spieler, und die sind gleich am ersten Tor beteiligt. Besser kann es fast nicht laufen. Es war wichtig, dass die beiden Jungs zu Einsatzminuten gekommen sind. Sie waren sehr präsent, daher bin ich zufrieden", lobte Fischer die beiden Zugänge.