Von Tränen zum Titel: Die zwei Gesichter des 'Anders'

Beim Finale der VBL Club Championship war Anders 'Anders' Vejrgang auf der großen öffentlichen Bühne zu sehen - sein Umgang mit dem Druck war bemerkenswert.

'Anders' zeigte beim VBL Club Championship-Finale in beide Richtungen starke Emotionen. DFL

Gegen 18.30 Uhr war es am vergangenen Sonntag endlich geschafft: RB Leipzig hatte den FC St. Pauli im Grand Final der Virtual Bundesliga (VBL) Club Championship by bevestor bezwungen. Neben der Revanche für die Halbfinal-Niederlage im Jahr zuvor stand somit endlich auch der ersehnte nationale Titelgewinn.

Im Fokus stand am gesamten Final-Wochenende natürlich Anders 'Anders' Vejrgang, das FIFA-Wunderkind der Leipziger. Erst seit Ende Januar darf der Däne überhaupt an offiziellen EA-Wettbewerben teilnehmen, schon zwei Monate später trat er auf die große Bühne der Endrunde um die deutsche Meisterschaft.

Live-Atmosphäre und RB-Fehlstart

Das Finale der VBL Club Championship wurde erstmals als Offline-Event in der Kölner Strassenkicker Base ausgetragen. Und obgleich noch keine Zuschauer zugelassen waren, war die Atmosphäre natürlich eine ganz andere als zu Hause im Schlafzimmer oder in den gewohnten Räumlichkeiten bei RB in Leipzig.

Der Druck war 'Anders' schon am Samstag anzusehen: Am ersten Gruppenspieltag - beim ersten Aufeinandertreffen mit Finalgegner St. Pauli - absolvierte er das 2vs2 an der Seite von Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin. Das 0:0 besiegelte die 2:5-Gesamtpleite und den sächsischen Fehlstart in die Endrunde.

Der Offensivmotor stottert gewaltig

Beim anschließenden Duell mit dem SV Werder Bremen durfte 'Anders' im Xbox-Einzel gegen Ali 'PredatorFIFA' Oskoui Rad antreten - und hatte beim erneuten 0:0 einiges Glück, nicht zu verlieren. Besonders die eigentlich so starke Offensive des 16-Jährigen stockte, der Unmut über sein eigenes Spiel war ihm anzumerken.

Die Kohlen aus dem Feuer holte das routinierte Duo aus 'RBLZ_UMUT' und Richard 'RBLZ_GAUCHO' Hormes beim 4:0 im Doppel. Vejrgang wiederum beendete den Samstag ohne Sieg und ohne Tor - aber auch ungeschlagen. Für die enormen Selbstansprüche des Dänen war diese Ausbeute jedoch nicht genug.

Tränen schon weit vor dem Abpfiff

Die große Eruption der Gefühle folgte am Sonntag im Rahmen des entscheidenden dritten Gruppenspieltags. Gegner war der Hamburger SV, nach einem 1:1 an der PlayStation lastete der Druck noch etwas schwerer auf 'Anders'. Wieder konnte der Teenager lange nicht treffen, was ihn sichtlich frustrierte.

Bis zur 79. Minute, als ihm per Kombination durch die Mitte der erlösende erste Treffer am Final-Wochenende gelang. Mit dem 1:0 gegen Steffen 'Funino' Pöppe entlud sich die angestaute Emotion, 'Anders' brach nach kurzem Jubel in Tränen aus - obwohl noch mehr als zehn Minuten auf der virtuellen Uhr waren.

Der Druck scheint unermesslich

RB-Coach Daniel 'Fehrminator' Fehr brauchte im Anschluss einige Zeit, um 'Anders' wieder zu fokussieren - ganz gelungen war es ihm offenbar aber nicht: 'Funino' übernahm in der Schlussphase die Kontrolle und glich in der 90. Minute aus. Erneut konnte Vejrgang keinen Sieg einfahren, es nagte gewaltig an ihm.

Nach dem Abpfiff flossen wieder die Tränen, schon während der Spiele waren immer wieder Schläge gegen den eigenen Kopf zu beobachten. Der Druck des Offline-Events, des Blicks der Öffentlichkeit und der eigenen Erwartungshaltung ob seiner vorherigen Erfolge schien unermesslich für den gerade erst 16-Jährigen.

Volles Leipziger Vertrauen in 'Anders'

Umso beeindruckender war die Reaktion Vejrgangs: Er spielte auch das entscheidende 2vs2 gegen den HSV mit 'RBLZ_UMUT', das 2:0 sicherte das Halbfinale. Und auch dort wurde dem Dänen keine Pause verordnet, mit seinem 1:0 gegen Shootingstar Levy Finn 'levyfinn' Rieck von Hansa Rostock hievte er RB ins Endspiel.

Das Vertrauen der RBLZ in ihr FIFA-Juwel war unerschütterlich, der erfahrene 'RBLZ_GAUCHO' wich am Sonntag komplett und überließ 'Anders' die Bühne. Dieser wiederum nutzte sie. Für das sportliche Highlight des Wochenendes sorgte er zum absolut perfekten Zeitpunkt: Im Finale gegen Angstgegner St. Pauli.

Machtdemonstration per Schalter

Das 1:1 im anfänglichen Doppel ließ für den weiteren Verlauf des Endspiels alles offen, 'Anders' traf an der Xbox in der zweiten Partie auf den bis dato überragenden Mustafa 'xMusti19' Cankal. Wer mit einem neuerlich flatternden Nervenkostüm aufgrund der Tragweite dieses Duells gerechnet hatte, sah sich getäuscht.

'Anders' fand den Schalter und avancierte vom verletzlich wirkenden Jugendlichen vollends zum vielleicht besten FIFA-Spieler überhaupt. Er schlug 'xMusti19' in dominanter wie eiskalter Manier mit 7:0 - der deutsche eNationalspieler hatte keine Chance. Vejrgang zeigte endlich das Gesicht, das die Welt von ihm erwartet.

Die Diskrepanz zwischen dem beinahe labilen Eindruck, der während seines Einzels gegen den Hamburger 'Funino' entstanden war, und der Abgebrühtheit, des totalen Selbstverständnisses, mit dem 'Anders' einen Top-Spieler wie 'xMusti19' dominierte und über weite Phasen deklassierte, war bemerkenswert.

RB will 'Anders' gar nicht ändern

Vejrgang selbst vermochte seine Leistung im Nachklang des Titelgewinns in ihrer Wichtigkeit kaum einzuschätzen. "Es war gut, dass ich im Finale so hoch gewonnen habe. Er ('xMusti19'; Anm. d. Red.) ist ein richtig starker Spieler, aber ich war einfach wirklich gut. Ich bin glücklich mit dem Ausgang", meinte 'Anders'.

Anschließend übernahm Teamkollege 'RBLZ_GAUCHO' die Erläuterungen: "Wenn man ihn kennt, weiß man, dass er ein sehr emotionaler Typ ist - in beide Richtungen. Niederlagen treffen ihn sehr hart, er will ein absoluter Champion sein. Auf der anderen Seite kann er sich aber auch selbst extrem hochpushen."

'Anders' sei "emotional", was laut Hormes aber "bei ihm einfach dazugehört". Ändern wolle man das in Leipzig nicht - nach dem Gewinn der VBL Club Championship besteht dazu auch keinerlei Anlass. Es zeichnet "absolute Champions" schließlich aus, in den wichtigen Momenten ihre Schwächen zu überwinden.