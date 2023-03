Von Südafrika nach Meppen: Middendorp übernimmt im Emsland

Der SV Meppen hat drei Tage nach der Entlassung von Stefan Krämer einen neuen Cheftrainer präsentiert: Ernst Middendorp übernimmt das Amt beim Drittliga-Schlusslicht.

Der ehemalige Bundesliga-Trainer Ernst Middendorp hat beim SV Meppen einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben. Das teilte der Verein am Dienstag - drei Tage nach der Trennung von Stefan Krämer - mit.

Der 64-Jährige trainierte zuletzt in der ersten Liga Südafrikas Moroka Swallows (Johannesburg). Seinen dort bis zum Sommer 2026 datierten Vertrag hat er aufgelöst. Middendorp wird am Mittwochvormittag aus Südafrika in Deutschland erwartet und soll bereits die Trainingseinheit am Nachmittag leiten.

Middendorp wurde in Freren geboren, ist also selbst Emsländer. Insgesamt dreimal war er Trainer in Bielefeld, führte die Arminia 1996 von der Regionalliga in die Bundesliga. Von den Arminia-Fans wurde er deshalb zum "Trainer des Jahrhunderts" gewählt.

Neben deutschen Vereinen wie Rot-Weiss Essen, KFC Uerdingen, FC Augsburg und dem VfL Bochum war Middendorp in den letzten fast 14 Jahren stets international tätig, etwa in China, Zypern, Thailand und zuletzt in Südafrika.

"Wir sind überzeugt, dass Ernst Middendorp uns in der jetzigen Situation mit seiner enormen Erfahrung direkt helfen kann. Ich stand regelmäßig im Kontakt mit ihm, und weiß, wie intensiv sich Ernst Middendorp auch aus der Ferne mit dem deutschen Fußball, der 3. Liga und ganz speziell mit dem SV Meppen beschäftigt hat", sagte SVM-Sportvorstand Heiner Beckmann.

Sein Debüt wird Middendorp ausgerechnet bei Tabellenführer SV Elversberg (Samstag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker) geben. Ob er die Emsländer vor dem Abstieg retten kann? Mit nur drei Siegen aus 25 Spielen und einem Vier-Punkte-Rückstand aufs rettende Ufer belegt Meppen aktuell den letzten Tabellenplatz.