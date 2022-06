"Von seinen Fähigkeiten absolut überzeugt": Braunschweig verpflichtet Ihorst fest

Aufsteiger Eintracht Braunschweig hat Luc Ihorst fest unter Vertrag genommen. Der 22-jährige Stürmer, der in der vergangenen Saison bereits an die Löwen ausgeliehen war, unterschreibt bis 2024.

Ihorst bleibt ein Löwe, das gab Eintracht Braunschweig am Sonntagnachmittag bekannt. Der 22-Jährige war vor der vergangenen Saison auf Leihbasis von Werder Bremen an die Oker gekommen und erzielte in 19 Drittligaspielen für den BTSV drei Tore. Nach dem Aufstieg bleibt er nun fest in Braunschweig und unterschreibt einen Vertrag bis 2024.

Peter Vollmann, Geschäftsführer Sport bei Eintracht Braunschweig, freute sich über den "Neuzugang". "Es war Lucs und unser ausdrücklicher Wunsch, auch künftig zusammenzuarbeiten. Trotz einiger Verletzungen in der Vergangenheit sind wir von seinen Fähigkeiten absolut überzeugt", erklärte Vollmann gegenüber Vereinsmedien.

Auch Ihorst zeigte sich voller Tatendrang, mit Braunschweig in der 2. Bundesliga anzugreifen. "Ich bin sehr glücklich, auch weiterhin ein Teil der Eintracht zu sein und zukünftig auch fest zu den Blau-Gelben zu gehören", erzählte der Stürmer bei der Vertragsunterzeichnung. Er wolle alles dafür geben, das in ihn gesetzte Vertrauen "auf dem Platz zurückzugeben".