Von Schiele bis Neumann und Wirsching: Würzburgs Trainer seit Sommer 2020

Nach dem 0:2 bei Borussia Dortmund II haben die Würzburger Kickers ihren Coach Torsten Ziegner entlassen. In den nächsten Tagen übernehmen Sebastian Neumann und Dieter Wirsching die Einheiten. Das Duo ist bereits die sechste Trainer-Besetzung in nur einem Jahr - und die FWK-Führung arbeitet derzeit schon an der siebten.

Werden in den nächsten Tagen das Training im Würzburger Nachbarort Randersacker leiten: Dieter Wirsching (li.) und Sebastian Neumann. imago images (2)

Es sind mal wieder unruhige Tage am Würzburger Dallenberg. Die Kickers haben sich am Montagmorgen von Trainer Torsten Ziegner getrennt und damit bereits zum fünften Mal in einem Jahr den Mann auf der Bank ausgetauscht.

Ein Rückblick mit Einzelbilanzen:



Michael Schiele (bis September 2020)

Der derzeitige Coach der Braunschweiger Eintracht war der bislang Letzte, der in Würzburg eine Ära prägte und Spuren hinterließ. Im Oktober 2017 wurde Schiele von der Interimslösung zum Cheftrainer befördert und führte die Kickers aus dem Tabellenkeller auf Rang fünf, eine Platzierung, die der FWK ein Jahr später bestätigte. In der Saison 2019/20 führte Schiele die Mannschaft in die 2. Liga - dass er dann nach nur drei Pflichtspielen gehen musste, halten viele Fans bis heute für einen der größten Fehler in der jüngeren Klubgeschichte.

Marco Antwerpen (41 Tage)

Fünf Spiele, ein Punkt: Der heutige FCK-Trainer hielt sich nicht lange am Dallenberg. Seine Verpflichtung ging auf den damaligen Vereinsberater Felix Magath zurück, später nannte dieser seine Entscheidung einen "Fehler". Die Kickers machten sich eine Klausel zunutze und stellten ihren Coach frei, kurz bevor Antwerpens siebte Arbeitswoche begonnen hätte.

Bernhard Trares(143 Tage)

Saß knapp fünf Monate auf der Würzburger Bank: Bernhard Trares. picture alliance

Im Abstiegskampf der 2. Liga trat Bernhard Trares an. Als er kam, waren die Kickers mit nur einem Punkt aus sieben Spielen Letzter - als er nach knapp fünf Monaten wieder ging, hatte sich an der Platzierung nichts geändert, es waren aber immerhin 15 Zähler in 18 Spielen hinzugekommen.

Ralf Santelli (89 Tage)

Die Lage im Tabellenkeller war nach wie vor prekär, als Ralf Santelli Anfang April übernommen hatte. Sieben Punkte trennten Würzburg vom Abstiegsrelegationsplatz, Santellis Ausbeute: neun Spiele, neun Punkte. Am 32. Spieltag stand der Abstieg fest, am Saisonende betrug der Kickers-Rückstand auf Rang 16 acht Zähler.

Torsten Ziegner (95 Tage)

Nach der Rückkehr in die 3. Liga leiteten die Rothosen einen Neuanfang an und installierten Torsten Ziegner als neuen Coach - der Erfolg kehrte damit allerdings nicht zurück. Nach elf Saisonspielen in dieser Spielzeit 2021/22 steht Würzburg mit nur sieben Punkten auf dem vorletzten Platz. Ziegners Bilanz: ein Sieg, vier Unentschieden und sechs Niederlagen bei 5:15 Toren.

Sebastian Neumann und Dieter Wirsching (seit Montag)

Nun soll ein Duo das Kickers-Training leiten: Ex-Kapitän Sebastian Neumann, der zwischen 2016 und 2018 für Würzburg gespielt und zuletzt im Nachwuchsleistungszentrum gearbeitet hat -, und Dieter Wirsching, der 2012 als FWK-Coach in die Regionalliga aufgestiegen ist.

Weil weder Neumann noch Wirsching eine Fußballlehrer-Lizenz vorzuweisen hat, muss Würzburg aber trotzdem den Trainermarkt sondieren und eine Dauerlösung finden. Am Montag ließ der Vorstandsvorsitzende Christian Jäger wissen: "Unser Ziel ist es, bis zum kommenden Auswärtsspiel bei Viktoria Köln einen neuen Cheftrainer zu verpflichten."

Die Partie steigt nach der Länderspielpause - in knapp zwei Wochen.