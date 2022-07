Von Schalke zu Hoffenheim: Kabak auf dem Weg zum Medizincheck

Der FC Schalke hat womöglich einen Abnehmer für Ozan Kabak gefunden. Der 22-Jährige steht unmittelbar vor einem Engagement bei der TSG Hoffenheim.

Die Königsblauen waren schon länger auf der Suche nach einem Abnehmer für den türkischen Nationalspieler, den sich der Bundesliga-Aufsteiger vor allem aus finanziellen Gründen nicht mehr leisten wollte. Nun scheint der Wunsch in Erfüllung zu gehen, die Hoffenheimer stehen unmittelbar vor einer Verpflichtung des robusten Abwehrspielers.

Deal im Trainingslager eingefädelt - Keine weitere Leihe

Schalke holte Kabak im Sommer 2019 dank einer Klausel in Höhe von 15 Millionen Euro vom damaligen Absteiger VfB Stuttgart und sah diesen Transfer auch als Investition in die Zukunft - doch dieser Plan ging nie auf. Der Innenverteidiger wurde seit seinem Wechsel zweimal verliehen, erst zum FC Liverpool, dann zu Norwich City. Mit Norwich stieg er nun aus der Premier League ab.

Die Königsblauen sind immer offen damit umgegangen, dass sie auch für die neue Saison ohne Kabak planen. In erster Linie deshalb, weil sie sich sein Gehalt in Höhe von rund 3,5 Mio. Euro nicht leisten können. Zwar unterzeichnete Kabak damals einen Vertrag bis 2024, doch eine erneute Ausleihe kommt für Schalke nicht in Frage. Sie sind bemüht, das Kapitel Kabak für immer zu beenden.

Nach kicker-Informationen haben sich die Hoffenheimer und Schalker Verantwortlichen während ihrer nicht weit voneinander entfernten Trainingslager in Österreich mehrmals getroffen und den Deal auf den Weg gebracht. Schalke reist am heutigen Freitag nur mit einem 20-Mann-Kader zum Test nach Enschede (20 Uhr) - die restlichen Profis absolvieren zuhause ein Spiel-Ersatz-Training. Kabak wird bei dieser Einheit nicht dabei sein, nach kicker-Informationen befindet er sich bereits auf dem Weg zum Medizincheck nach Sinsheim.

Fünf bis sieben Millionen Euro Ablöse

Die Hoffenheimer dürften für Kabak eine Ablöse von fünf bis sieben Millionen Euro an die Knappen überweisen. Eine Summe, die im Bereich des Machbaren liegt.

Die Kraichgauer litten in der vergangenen Spielzeit unter einer arg wackligen Abwehr und hatten sich für dieses Transferfenster vorgenommen, die Defensive zu stärken. Insofern passt Kabak bestens ins TSG-Profil - er kennt die Bundesliga, spricht deutsch und ist mit seinen 22 Jahren noch entwicklungsfähig. Kabak allein wird aber nicht reichen, um die Breitenreiter-Elf defensiv zu stabilisieren.

Hoffenheims Abwehr: Großbaustelle mit viel Bewegung

Mit Kasim Adams haben die Kraichgauer einen Abwehrspieler nach Basel verliehen, Linksverteidiger David Raum steht vor einem Wechsel nach Leipzig, Benjamin Hübner zeigte sich zuletzt verletzungsanfällig (nur fünf Liga-Spiele in 2021/22) und Ermin Bicakcic ist nach seinem Kreuzbandriss 2020 von Vollbelastung noch weit entfernt.

Die TSG-Abwehr braucht also noch deutlich mehr Auffrischung, zumal auch Stefan Posch (Vertrag bis 2024) umworben wird. An dem 25-jährigen Österreicher ist der Premier-League-Klub Wolverhampton interessiert. Sollten die Wolves bereit sein, eine Ablöse im Bereich von zehn Millionen Euro zu zahlen, dann könnte der seit 2015 bei der TSG spielende Abwehrhüne die Hoffenheimer auch noch diesen Sommer verlassen.

Und damit den Druck, weitere Defensivspieler zu holen, erhöhen.