Von "sämtlichen Altschulden befreit": Insolvenzverfahren gegen Uerdingen aufgehoben

Gute Nachrichten für den KFC Uerdingen: Das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Viertligisten wurde am Montag offiziell aufgehoben.

Licht am Ende des Tunnels: Der KFC Uerdingen blickt nach der Einstellung des Insolvenzverfahrens wieder optimistisch in die Zukunft. imago images/Noah Wedel

Wie der West-Regionalligist am Dienstag bekanntgab, "hat das Amtsgericht Krefeld mit Beschluss vom 31.01.2022 nun auch das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Krefelder Fußball-Club Uerdingen 05 e.V. (KFC Uerdingen 05 e.V.) aufgehoben".

Gläubiger werden vom KFC "in den kommenden Tagen" bedient

Bereits Anfang des Jahres hatten die Gläubiger dem von Insolvenzverwalter Dr. Christoph Niering vorgelegten Insolvenzplan einstimmig zugestimmt und machten so den Weg für die Entscheidung des Amtsgerichts frei. Wie der KFC mitteilte, werde die im Insolvenzplan beschlossene Quote "in den kommenden Tagen" an die Gläubiger ausgeschüttet. Damit wird der KFC dann "vollständig und umfassend von sämtlichen Altschulden befreit sein".

Vor fast exakt einem Jahr begannen die finanziellen Turbulenzen beim Traditionsverein, als Mikhail Ponomarev seine Zahlungen aufkündigte. Der Investor hatte den DFB-Pokalsieger von 1985 aus der sportlichen Bedeutungslosigkeit bis in die 3. Liga geführt. Am Ende der Saison 2020/21 stieg der KFC in die Regionalliga ab, die Spielbetriebs-GmbH war pleite. Doch auch gegen den als e.V. in der West-Staffel angetretenen Verein musste im letzten Sommer ein Insolvenzverfahren eröffnet werden, was zu einem Abzug von neun Punkten führte. Dadurch liegt der Drittliga-Absteiger als Schlusslicht bereits zehn Punkte hinter dem rettenden Ufer.

Präsident Raths sehnt Rückkehr in die Grotenburg herbei

Finanziell gelang also der Turnaround, die sportliche Situation dagegen sieht weniger rosig aus. Der am Insolvenzverfahren beteiligte Rechtsanwalt André Dobiey sieht den KFC aber auf der Klubwebsite "ligaunabhängig gut für die Zukunft aufgestellt".

Auch KFC-Vorstand Damien Raths zeigt sich zufrieden über diesen wichtigen Schritt bei der Sanierung des Vereins, weist aber noch auf einen Makel hin: "Damit dieser Neustart nachhaltig gelingt, ist die baldige Rückkehr in unsere heimische Grotenburg von entscheidender Bedeutung." Die altehrwürdige Arena wird derzeit saniert, allerdings stockten die Baumaßnahmen wegen diverser Gründe bereits mehrfach. Erst zur kommenden Saison ist die Rückkehr geplant, bis dahin trägt der KFC seine Heimspiele in Velbert aus.