Von Rang zwei auf zehn: Regensburgs Abwärtstrend spitzt sich zu

Mit der Niederalge gegen den 1. FC Nürnberg am Samstagabend holte Jahn Regensburg seit dem 12. Spieltag in 13 Spielen nur sechs Zähler. Zu wenig für ein Team, das zuvor noch ganz oben mit dabei war.

Ein Blick zurück: Am 12. Spieltag festigte der Jahn aus Regensburg mit einem 3:0-Sieg über Ingolstadt seinen zweiten Platz in der Tabelle. Zu dieser Zeit hatten die Oberpfälzer gerade erst einmal verloren und spielten ganz oben mit. Seitdem sammelte das Team von Mersad Selimbegovic lediglich sechs Pünktchen in 13 Spielen und verlor in Nürnberg (0:2) die vierte Partie in Folge. Gegen den FCN stimmte im Vergleich zu den Vorwochen zudem die Leistung nicht.

An den vorherigen Spieltagen verloren die Regensburger knapp mit 2:3 und 1:2 gegen die Topteams St. Pauli und Schalke, gegen Nürnberg allerdings war die Niederlag völlig verdient. Besonders der zweite Durchgang weckte schlimme Befürchtungen. "Gut" also, dass Selimbegovic inmitten des Jahn-Hochs zum Anfang der Saison jeden Sieg zu einem für den Klassenerhalt deklariert hatte. Der Abstieg ist mit nunmehr nur sechs Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz wohl oder übel ein Thema.

"Wir kommen da wieder raus"

"Es gilt, bei sich zu bleiben und Ruhe zu bewahren und an die eigene Stärke zu glauben", so der 39-jährige Trainer. Nur so könne man den Negativlauf beenden. Selimbegovic ist sich sicher, dass das möglich ist: "Die Lage ist nicht einfach, aber wir kommen da wieder raus.“

Mut könnte beispielsweise der SV Werder Bremen machen. Die Hanseaten spiegelten den Lauf der Regensburger seit dem 12. Spieltag in positiver Hinsicht. Rang zehn hieß es damals für Grün-Weiß, seitdem musste Werder nur eine Niederalge hinnehmen, gewann acht Ligaspiele (sieben davon in Folge) und steht mittlerweile auf Platz eins der Tabelle.

Für den Jahn geht es aber erst einmal um erste Schritte aus der Krise. Am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) trifft Regensburg in einem richtungsweisenden Spiel auf Düsseldorfer, denen genau dies mit zuletzt zwei Siegen im Abstiegskampf gelungen ist.