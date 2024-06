Von Prag nach Nürnberg: Sevcik wechselt zum FCN

Am Dienstag um 15.30 Uhr startet der 1. FC Nürnberg mit einer öffentlichen Trainingseinheit in die Vorbereitung auf die neue Zweitliga-Saison. Dann mit dabei sein wird Michal Sevcik, den der Club vom tschechischen Meister Sparta Prag ausleiht.

Am Montag standen fürs Team von Neu-Trainer Miroslav Klose bereits Leistungstests an, ehe es am Dienstag nun richtig losgeht. Der 1. FC Nürnberg lädt zum öffentlichen Training, dem ersten von Weltmeister Klose. Pünktlich zum Vorbereitungsstart trainiert außerdem ein neues Gesicht mit am Valznerweiher.

Sevcik hat sich bereits über den FCN informiert

Denn Nürnbergs fünfter Sommer-Neuzugang heißt Michal Sevcik. Der offensive Mittelfeldspieler von Sparta Prag verstärkt den FCN zur kommenden Saison - vorerst per Leihgeschäft. Mit seinem nunmehr Ex-Klub wurde der 21-jährige Tscheche in der abgelaufenen Spielzeit tschechischer Meister, spielte dort unter anderem mit den ehemaligen Nürnbergern Asger Sörensen und Peter Vindahl zusammen. In Prag kam Sevcik auf fünf Einsätze in der vergangenen Saison, zudem lief er bereits für die U 21 Tschechiens auf.

"Michal ist ein spielstarker und technisch versierter Spieler, der viel Spielfreude ausstrahlt. Zudem hat er mit seinen 21 Jahren noch Entwicklungspotenzial, welches wir in der kommenden Saison aus ihm herausholen möchten", beschreibt Nürnbergs Sportvorstand Joti Chatzialexiou seine Vorstellungen. Sevcik freut sich derweil "auf eine neue Herausforderung".

Er habe sich bei bereits bei Sörensen und Vindahl "über den FCN erkundigt" und möchte jetzt "so schnell wie möglich alles kennenlernen, um dann gemeinsam mit der Mannschaft eine gute Vorbereitung zu absolvieren".