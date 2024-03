Von nun an Legende: Donald hört auf

Die NFL verliert einen ihrer größten Spieler und Namen: Aaron Donald (32) hängt die Schuhe nach zehn Jahren an den Nagel. Die L. A. Rams verneigen sich.

Herausragend in dem, was er tat: Aaron Donald. Icon Sportswire via Getty Images

Um Superlative waren die Leute in Aaron Donalds Karriere, die seit Freitag offiziell beendet ist, selten verlegen. Was an seiner Erscheinung, seiner Spielweise, seiner schieren Wucht, seiner enormen Qualität lag. Also fingen die Los Angeles Rams, für die der Defensive Tackle seit seinem NFL-Debüt 2014 aufgelaufen war, zum großen Ausstand natürlich auch nicht damit an.

"Quarterbacks jubeln", schrieb das Franchise auf eine Donald-Grafik, die es auf seinen sozialen Kanälen teilte. Mit "Der Beste, der es jemals getan hat, verkündete nach zehn der dominantesten Spielzeiten der Liga-Geschichte heute seinen Rücktritt" wurde die Mitteilung auf der Rams-Webseite betextet. In solchen Kategorien fand und findet Aaron Donald statt.

Zehn Jahre, zehn Pro Bowls

Einer der besten - wenn nicht der beste - D-Liner seiner Generation zählte in seinen stärksten Jahren auch zu den insgesamt besten Spielern der NFL. Gleich in seiner ersten Saison wurde Donald zum Defensive Rookie of the Year gewählt, in allen zehn Spielzeiten schaffte er es in den Pro Bowl - achtmal wurde er sogar First-Team All-Pro. Dreimal wurde ihm zudem die Ehre des Defensive Player of the Year zuteil, Donalds Karriere-Höhepunkt erfolgte am 13. Februar 2022 mit dem Super-Bowl-Sieg über die Cincinnati Bengals.

Auf Instagram teilte sich Donald, der im NFL-Draft 2014 an 13. Stelle von den Rams ausgewählt worden war, am Freitag auch selbst mit: "Ich freue mich darauf, was jetzt auf mich wartet. Ein großes Danke an die Rams und alle Fans für die Unterstützung in diesen vergangenen zehn Jahren. Viel Liebe."

In seinen dominanten zehn NFL-Jahren sammelte Donald 543 Tackles, 111 Sacks, 24 Forced Fumbles, sieben Fumble Recoveries und 21 Pass Deflections. Einer der größten Defensiv-Spieler der Liga-Geschichte, der es mit 32 Jahren nun sein lässt, wird eines Tages auch seinen Weg in die Hall of Fame finden. Eine Legende ist Aaron Donald schon jetzt.