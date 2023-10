Von Null auf Eins: Wie der St. Louis City SC die MLS aufmischt

Mit gleich mehreren alten Bekannten aus der Bundesliga feiert der St. Louis City SC ein bislang überragendes erstes Jahr in der Major League Soccer. Wie das möglich war, erklärt Sportchef Lutz Pfannenstiel vor dem Start der Play-offs.

Die kurze Verschnaufpause in Nordamerika ist vorbei. Die Regular Season in der Major League Soccer ist nach 34 Spieltagen beendet. Für Lionel Messi und Inter Miami geht es Anfang November mit einer Promotiontour durch China weiter, der große Rest der Liga aber freut sich auf die Play-offs, ehe am 9. Dezember das Finale um den Titel steigt. Für den St. Louis City Soccer Club werden die Ausscheidungsspiele etwas noch nie Dagewesenes, spielt der Verein doch erst seit dieser Saison in der MLS und stellte dank einiger Bekannter aus der Bundesliga sogleich Bestmarken auf.

Trotz eines sehr schmalen Budgets ist es St. Louis als allererstem Expansion Team der MLS gelungen, seine Conference mit Platz 1 zu beenden. 17 Siege gab es ebenfalls noch nie für einen Liganeuling, und nur drei andere Teams schossen zum Start wie St. Louis 62 Tore. Ein einziger Klub wurde am Ende sogar Champion, Chicago Fire 1998. Soweit aber denkt Lutz Pfannenstiel lieber nicht, auch die beiden Niederlagen zum Ende der Regulären Saison haben ihn womöglich vorsichtig in den Prognosen werden lassen.

Ab 2020 wurde ein Klub aus dem Nichts aufgebaut

Früher war der Niederbayer ein Weltenbummler und stand bei Vereinen auf sechs Kontinenten im Tor. Danach arbeitete er im Scouting bei der TSG Hoffenheim und war Sportvorstand bei Fortuna Düsseldorf. 2020 holte ihn die Taylor-Familie, der unter anderem die Mietautofirma Enterprise gehört, als Sportdirektor nach St. Louis. Pfannenstiel hatte den Auftrag, in gut zwei Jahren einen Verein quasi aus dem Nichts aufzubauen.

Mit dem Nachwuchs ging es los. "Ich habe bis hinunter in den Jugendbereich alles gescoutet und auch die Trainer geholt", erzählt der 50-Jährige dem kicker. "Parallel haben wir die modernste Infrastruktur mit Stadion gebaut und dann das Team für die MLS zusammengestellt." Dabei half der gute Draht heim nach Deutschland.

"Bürki ist der beste Torwart, der je in der MLS gespielt hat"

Strahlen um die Wette: Der frühere BVB-Torwart Roman Bürki und Sportchef Lutz Pfannenstiel Jeff Curry-St. Louis City SC

Vor allem bei Roman Bürki. Der Schweizer Keeper war bei Borussia Dortmund aufs Abstellgleis geraten, zeigte sich jedoch sogleich interessiert, als sich Pfannenstiel meldete. "Ich wusste, dass er ein Faible für die USA hat. Roman hätte in Europa bleiben und sicher mehr verdienen können als hier. Aber ihn hat das Projekt fasziniert, auch die Möglichkeit, das Gesicht eines komplett neuen Klubs zu sein."

Bürki wurde mit Ausstrahlung und vielen Paraden einer der Garanten für das herausragende Auftaktjahr. "Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage: Roman ist der beste Keeper, der je in der MLS gespielt hat", lobt Pfannenstiel. Und Bürki selbst wirkt glücklich mit der Wahl des Arbeitsplatzes. Mehrfach schon schwärmte er vom Leben am Ufer des Mississippi.

Sämtliche Heimspiele bis 2025 sind schon ausverkauft

Es ist ohnehin verwunderlich, warum es solange dauerte mit einer Franchise in St. Louis. Die Stadt gilt als Wiege des Fußballs in den USA. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts brachten Einwanderer den Sport mit, heute ist er der beliebteste Sport in der Gegend. "Unsere Heimspiele sind bis 2025 ausverkauft", erklärt Pfannenstiel mit einigem Stolz. Der in Downtown errichtete CityPark fasst gut 22.000 Fans.

Auch für Eduard Löwen ist das Stadion zum Wohnzimmer geworden. Er kickte vorher unter anderem für Nürnberg, Bochum und Hertha BSC, aber erst in St. Louis wurde er zum Star. Sechs Tore und 14 Assists sind bemerkenswerte Zahlen für einen defensiven Mittelfeldspieler. Mit zehn Treffern ist Joao Klauss der beste Schütze des Teams. Den Brasilianer hatte Pfannenstiel einst jung nach Hoffenheim geholt, wo Klauss aber nicht so recht Fuß fassen konnte. Nach mehreren Ausleihen durch Europa gab es schließlich ein Wiedersehen in St. Louis, wo der Mittelstürmer sich nun etabliert hat.

Coach Bradley Carnell rackerte einst schon in der Bundesliga

Dass die komplett neu zusammengestellte Truppe derart gut funktioniert, ist auch die Arbeit von Bradley Carnell. 300 Bewerbungen hatte Pfannenstiel für den Job des Trainers auf dem Schreibtisch. Er entschied sich für den Südafrikaner, der ebenfalls schon in der Bundesliga Spuren hinterlassen hat, einst rackerte er für Stuttgart, Karlsruhe, Gladbach und Rostock. "Bradley war früher als Außenverteidiger so, wie er nun als Coach spielen lässt: aggressiv, bissig und geradlinig nach vorn", sagt Pfannenstiel. Pressing, Gegenpressing und Umschaltmomente lauten in St. Louis die Spielprinzipien von der U 15 bis hinauf zu den Profis.

Das gilt freilich jetzt auch in der Crunchtime der Saison. In der ersten Runde der Play-offs trifft St. Louis im Best-of-3-Modus auf Sporting Kansas City. Wäre bei einem frühen Aus schon alles für die Katz? Pfannenstiel verneint vehement. "Da bin ich noch sehr europäisch geprägt. Der Tabellenplatz nach 34 Spielen sagt viel aus über eine Mannschaft. Schon jetzt ist jeder aus unserer aktuellen Mannschaft eine lebende Legende in der Stadt " Selbst Lionel Messi wird es weiter aus der Distanz verfolgen.