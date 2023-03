Von neuen Zielen wollen Bell und Co. in Mainz nichts hören

Durch den Wolfsburger Punktverlust ist Mainz 05 auf Platz 7 der Tabelle vorgerückt. Die Chance, dass dieser zum Erreichen eines europäischen Wettbewerbs reicht, steht nicht schlecht. Beim FSV halten sich Spieler und Verantwortliche zurück, wenn es darum geht, neue Ziele auszurufen - so auch Stefan Bell.

"Ich finde es ein bisschen früh, jetzt schon von Europa zu sprechen. Wir hatten in der Hinrunde eine Phase, in der wir sehr wenig gepunktet haben. Jetzt haben wir eine Phase und auch viele Punkte holen, aber es sind noch elf Spiele und die Lücke nach oben ist schon sehr groß", sagt Bell. Was nur teilweise nachvollziehbar ist.

Zum einen hat sich der Rückstand auf den Tabellensechsten Eintracht Frankfurt auf vier Punkte verringert, zum anderen würde gegebenenfalls Platz 7, den Mainz mit dem vierten Sieg in Folge erklommen hat, für die Europa Conference League reichen. Sofern der DFB-Pokalsieger mindestens Tabellensechster wird und aktuell rangieren sechs der acht Viertelfinalteilnehmer auf den Tabellenrängen eins bis sechs. Dass der VfB Stuttgart oder der 1. FC Nürnberg Pokalsieger werden, erscheint unwahrscheinlich.

"Wir wollen einstellig bleiben, ein Ziel will ich nicht ausgeben", betont auch Sportdirektor Martin Schmidt. "Es würde uns nicht helfen, wenn wir jetzt darüber sprechen", ergänzt Bell.

Positive Entwicklung der Defensive

Der 31-Jährige bildet den Mittelpunkt der Dreierkette, die seit einigen Wochen personell unverändert gute Leistungen bringt und beim 1:0 gegen die TSG Hoffenheim zum zweiten Mal nacheinander ohne Gegentor blieb. "Seit der Winterpause haben wir uns gut eingespielt, wir sind auch taktisch mittlerweile sehr verlässlich und stabil. Wir schaffen es, von Woche zu Woche konstant zu spielen und haben das Gefühl, dass auf dem Feld jeder seine Aufgabe erfüllt und zudem gut absichert. Wenn ein Zweikampf verloren geht, ist der Nächste da", beschreibt Bell die Entwicklung der Defensive. In der Hinrunde habe es viele Phasen gegeben, in denen "jede Woche ein, zwei Spieler ausgefallen sind, dadurch fehlte die Konstanz in den Aufstellungen".

Lob für Hanche-Olsen

Voll des Lobes ist der Routinier über seinen neuen Nebenmann Andreas Hanche-Olsen, der in der Winterpause von KAA Gent nach Mainz kam. "Er ist ein klassischer Verteidiger, der im Eins-gegen-eins extrem stark ist. Er spielt von Anfang an sehr konstant. Ich habe das Gefühl, dass er immer besser in unsere taktischen Details reinkommt, wie wir die Fünferkette spielen, was durch das hohe Anlaufen gar nicht so einfach ist", erzählt der Abwehrchef, "wir werden Woche für Woche eingespielter." Man darf gespannt sein, wo das noch hinführen wird...