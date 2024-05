Von Lübeck nach Wiesbaden: Gözüsirin bleibt Drittliga-Profi

Nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga bastelt der SV Wehen Wiesbaden an der Mannschaft, die den Wiederaufstieg schaffen soll: Mit Tarik Gözüsirin präsentierten die Hessen am Donnerstag ihren zweiten Sommerneuzugang.

Am 1. Mai hatte Wiesbaden mit Ivan Franjic (Mittelfeld, Würzburger Kickers) seinen ersten Neuzugang präsentiert, nach sieben Abgängen am Mittwoch folgte am Donnerstag der zweite Sommer-Transfer: Tarik Gözüsirin kommt vom VfB Lübeck in die hessische Landeshauptstadt.

"Tarik bringt eine spannende Kombination aus Dynamik, technischen Fähigkeiten sowie Laufstärke und Gier mit. Er verfügt über eine hohe Geschwindigkeit mit und ohne Ball und führt Zweikämpfe zudem sehr körperbetont", wird Nico Schäfer, Geschäftsführer beim SVWW, zitiert: "Wir haben die Entwicklung von Tarik bereits seit einiger Zeit beobachtet und freuen uns jetzt sehr, dass wir ihn für uns gewinnen konnten."

Gözüsirin kostet die Wiesbadener keine Ablöse. Der gebürtige Berliner wurde im Nachwuchs von Hertha BSC ausgebildet und war im Sommer 2022 von Lichtenberg 47 nach Lübeck gewechselt. Mit dem VfB stieg der Deutsch-Türke 2023 als Meister der Regionalliga Nord in die 3. Liga auf. In der abgelaufenen Spielzeit kam der 22-jährige Mittelfeld-Antreiber insgesamt in 33 Drittliga-Spielen zum Einsatz und war dabei an 13 Toren direkt beteiligt (vier Tore, neun Assists, kicker-Notenschnitt 3,35).

Gözüsirin will Leistungen der Vorsaison "bestätigen"

Den Abstieg mit dem VfB konnte Gözüsirin allerdings auch nicht abwenden. Nun aber bleibt er drittklassig. "Im Vorfeld meines Wechsels habe ich sehr gute Gespräche mit Nico Schäfer geführt und direkt den Eindruck gewonnen, dass der SVWW der richtige Verein für meine Weiterentwicklung ist", erklärt Gözüsirin: "Ich möchte meine Leistungen aus der letzten Saison bestätigen und mich natürlich nochmal einen Schritt verbessern."

Durch Freundschaften mit Sören Reddemann und Ahmet Gürleyen habe er den Verein "schon länger im Blick gehabt und ihn immer sehr positiv wahrgenommen". Nun will Gözüsirin in Wiesbaden seine eigene Geschichte schreiben.