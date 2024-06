Von Leipzig nach Halle: Linksaußen wechselt innerhalb der Bundesliga

SV Union Halle-Neustadt ist noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Der Bundesligist verpflichtet eine junge Linksaußenspielerin von einem Ligakonkurrenten.

Jenny Illge wechselt vom Ligakonkurrent HC Leipzig zu den Wildcats. Das gaben beide Vereine am Montagabend bekannt. In Halle unterschrieb 19-Jährige einen Vertrag für die nächsten zwei Jahre.

"Ich habe nur Gutes über Halle gehört und habe nach der langen Zeit beim HC Leipzig Lust auf eine Veränderung", sagte Illge über ihren Wechsel. "Ich freue mich auf die Fans und die gute Stimmung in der SWH.arena. In der letzten Saison war ich bei einigen Spielen der Wildcats und da war ich ziemlich beeindruckt von der Kulisse", so die gebürtige Leipzigerin.

Der SV Union Halle-Neustadt reagiert mit der Verpflichtung auf die entstandene Lücke auf Linksaußen nach der Verletzung von Vanessa Dierks. Dierks hatte sich vor wenigen Monaten eine schwere Knieverletzung zugezogen und wird nach Vereinsangaben weiterhin ausfallen.

Jan-Henning Himborn sieht zusammen mit dem neuen Trainerteam Ines Seidler und Felix Gühlcke Potenzial in der Neuverpflichtung. "Jenny ist eine junge und ehrgeizige Spielerin, die wir gern dabei begleiten wollen, die nächsten Schritte in ihrer Entwicklung zu machen", so der Sportdirektor.