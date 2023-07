Von Krämpfen geschüttelter Popyrin verwehrt Wawrinka ersten Coup seit 2017

Alexei Popyrin hat in Umag (Kroatien) seinen zweiten Titel eingefahren - und Routinier Stan Wawrinka damit den ersten Coup seit Mai 2017 verwehrt.

Das Finale zwischen Alexei Popyrin und Stan Wawrinka im kroatischen Umag ging über drei Sätze und genau zwei Stunden und 36 Minuten. Dass am Ende dieses schweißtreibenden Duells der 23-jährige Australier über den 38-jährigen Schweizer triumphierte, hatte auch etwas damit zu tun, dass der deutlich jüngere Popyrin seine Muskelprobleme in den Griff bekam.

Denn nach Wawrinkas hauchdünn gewonnenem ersten Satz, den der Schweizer mit 7:5 im Tie-Break für sich entscheiden konnte, schlug Popyrin mit 6:3 zum Satzausgleich zurück. Im entscheidenden dritten Satz wurde Popyrin dann beim Stand von 2:1 von mehreren heftigen Krampfanfällen in seinem rechten Bein gepeinigt, so dass das Pendel zugunsten des dreimaligen Major-Siegers (Australian Open 2014, French Open 2015, US Open 2016) auszuschlagen schien.

Taktikwechsel nach Krampfanfällen

Doch Popyrin schaffte es, seine Taktik erfolgreich zu ändern - er nutzte fortan jede sich bietende Chance zu einem Winnerschlag. Und das mit Erfolg, mit 6:4 ging auch dieser Satz an den Australier, der damit nach Singapur 2021 seinen zweiten ATP-Titel einfuhr.

"Ich habe keine Ahnung, wie ich mit diesen Krämpfen das Finale gewinnen konnte", zeigte sich Popyrin nach dem Match ungläubig. "Ich habe den Physios gesagt, dass ich definitiv nicht aufgeben werde. Ich bleibe auf dem Platz, dann habe ich eine größere Siegchance."

Trotz des Sieges zollte Popyrin seinem Kontrahenten, gegen den er erstmals auf der Tour spielte, großen Respekt. "Es ist unglaublich, dass ich gegen jemanden wie Stan eine Finale spielen darf. Als ich aufgewachsen bin, habe ich ihn, Roger Federer, Rafael Nadal oder Novak Djokovic am Fernseher bewundert. Dass ich ihn jetzt in einem Endspiel besiegt habe, dafür habe ich keine Worte. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl."

Wawrinkas letzter Titel in Genf 2017

Verpasste seinen 17. Titel: Stan Wawrinka. IMAGO/HANZA MEDIA

Wawrinka selbst war seinem 17. Turniersieg so nahe wie seit über sechs Jahren nicht mehr. Im Mai 2017 schlug er in Genf Mischa Zverev in drei Sätzen, sein letztes Finale bestritt er im Oktober 2019, als er gegen Andy Murray ebenfalls in drei Sätzen den Kürzeren zog.

Nachdem er sich 2021 zwei Operationen am linken Fuß hatte unterziehen müssen, war Wawrinka zwischenzeitlich aus den Top 300 der Weltrangliste gefallen. Aktuell rangiert er auf Position 72.

Umag, ein besonderer Ort für Wawrinka

Der Titel in Umag hätte dabei für Wawrinka eine ganz besondere Bedeutung gehabt, denn am 30. Juli 2006 holte er sich an der istrischen Küste seinen allerersten Titel auf der Tour. Auf den Tag genau vor 17 Jahren setzte er sich gegen Djokovic durch - der Serbe musste damals beim Stand von 6:6 im ersten Satz aufgeben.