Von Kohfeldt zu Kovac: Kruse kündigt "Gespräche" an

Florian Kohfeldt war ein wichtiger Faktor, weswegen Max Kruse im vergangenen Januar von Union Berlin zum VfL Wolfsburg gewechselt ist. Nun ist der Trainer weg, Niko Kovac der Nachfolger - an den Kruse sich "erst mal gewöhnen muss".

Muss sich in Wolfsburg an einen neuen Trainer gewönen: Max Kruse. IMAGO/Jürgen Schwarz

Von Miami jettete Max Kruse am Wochenende nach Deutschland, weil sein Rennteam "Max Kruse Racing" beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring mit drei Autos am Start war. Bei "ran.de" sprach Kruse über seine Ambitionen mit seinem Hobby ("Ich hoffe, dass ich es noch in der aktiven Karriere schaffe, mal das 24-Stunden-Rennen am Steuer zu bestreiten") und äußerte sich auch zur Situation beim VfL Wolfsburg - die sich für ihn verändert hat. Florian Kohfeldt, entscheidender Faktor bei Kruses Winterwechsel von Union zum VfL, wurde gefeuert, Niko Kovac heißt der neue Trainer bei den Niedersachsen, die wieder nach oben kommen wollen.

Kruses selbst soll überrascht und enttäuscht gewesen sein über das Aus von Kohfeldt. Er sagt: "Natürlich weiß jeder, wie ich mit Florian Kohfeldt ausgekommen bin und wie wir miteinander kommuniziert und uns auch gut verstanden haben." Wird das auch mit Kovac möglich sein, der großen Wert auf Trainingsintensität und Disziplin legt, wo Kohfeldt bei Kruse schon mal ein Auge zudrücken musste? "Ich habe mit Niko Kovac noch nie zusammengearbeitet, deswegen kann ich das sehr schwer beurteilen", sagt Kruse grundsätzlich. "Es ist jetzt was anderes, da muss man sich erst mal dran gewöhnen."

Kruses Vertrag könnte sich automatisch verlängern

Beim VfL besitzt Kruse noch einen Vertrag bis 2023, der sich bei einer bestimmten Anzahl an Einsätzen und der Qualifikation fürs internationale Geschäft sogar noch um eine weitere Spielzeit verlängern könnte. An einen Abschied denkt Kruse zumindest offiziell nicht, gleichwohl sieht er offenbar auch Redebedarf. "Natürlich wird es auch Gespräche geben, wenn ich zurück bin in Wolfsburg. Und dann wird die Zusammenarbeit hoffentlich genauso wie mit Florian Kohfeldt." Fürs Erste verabschiedete sich Kruse damit wieder aus Deutschland und flog zurück in die USA nach Las Vegas. "Um da ein bisschen zu zocken."