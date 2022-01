Von Königs- zu Himmelblau: Ezeh verstärkt Viktoria Berlin

Der FC Viktoria 1889 Berlin hat Brooklyn Ezeh verpflichtet. Der 20-jährige Linksverteidiger wechselt aus Gelsenkirchen in die Hauptstadt.

"Brooklyn stand bereits einmal bei mir im Fokus, hat sich damals aber für die Aussicht entschieden, bei den Profis von Schalke mitzutrainieren. Er ist ein sehr interessanter Junge mit einer starken Physis, viel Tempo und einem starken linken Fuß", so Viktoria-Cheftrainer Benedetto Muzzicato über den Transfer und die Fähigkeiten des Neuzugangs.

Ezeh wurde in Hamburg geboren und spielte bis 2019 in der Jugend des HSV, ehe es ihn in die Knappenschmiede verschlug. Dort gelang ihm der Schritt von der A-Jugend zur zweiten Mannschaft, der Sprung zu den Profis war dem 20-Jährigen aber trotz Trainingseinheiten mit der ersten Mannschaft bis zuletzt verwehrt geblieben - er steht bei der Viktoria also vor seinem Profidebüt.

"Möchte allen zeigen, was ich draufhabe"

"Ich habe den Eindruck, dass Viktoria Berlin ein Klub ist, der viele Ambitionen hat, auch wenn er noch nicht lange in der 3. Liga spielt. Ich möchte allen zeigen, was ich draufhabe, so viele Spiele wie möglich machen und mit der Mannschaft möglichst viele Erfolge einfahren", wird Ezeh auf der Website des Vereins zitiert.

Bei Schalke kam Ezeh in den vergangenen beiden Spielzeiten in der Regionalliga West zum Einsatz, insgesamt kann er dort 42 Spiele aufweisen.