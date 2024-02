Von Klopp und Tuchel zu Breitenreiter und Röhl

Im Fußball ticken die Uhren schnell. Der Betrieb ist wechselhaft. Das bewirkt erstaunliche Parallelen ebenso wie spannende Entwicklungen. Das zeigt eine kleine Zeitreise zum Carabao-Cup-Finale vor zwei Jahren, ehe sich der FC Liverpool und der FC Chelsea an diesem Sonntag (Anstoß 16 Uhr deutscher Zeit) fast auf den Tag genau erneut in Wembley im "kleinen" englischen Pokalfinale gegenüberstehen.

Aus London berichtet kicker-Chefredakteur Jörg Jakob

Am 27. Februar 2022 endete ein epochales Elfmeterschießen 11:10 für die Reds. Mit dem 22. Versuch vom Punkt hatte Chelsea-Keeper Kepa das Tor verfehlt, nachdem sein Gegenüber, Caoimhin Kelleher, zuvor sicher getroffen hatte.

Mehr noch als die Szenen, die den Schuss von Liverpools Ligapokal-Schlussmann oder den Fehlschuss seines Kollegen zeigten, gingen seither die Bilder vom verwandelten Elfmeter Virgil van Dijks viral. Dem hatte Kepa provokant die rechte Torecke angeboten, doch der Abwehrchef zielte und traf mega-cool in die linke.

Die Trainer damals: Jürgen Klopp und Thomas Tuchel. Ersterer ist jetzt auf selbstgewählter Abschiedstour mit Liverpool, Letzterer verlässt den FC Bayern München nun eher unfreiwillig.

Mit Antonio Rüdiger (heute Real Madrid) und Kai Havertz (Arsenal) standen zwei deutsche Nationalspieler in der Startelf der Blues. Timo Werner wurde im letzten Drittel der regulären Spielzeit, die 0:0 endete, eingewechselt. Tottenham Hotspur ist jetzt nach RB Leipzig schon die zweite Station des Stürmers nach dem Wechsel von Chelsea.

Klopps Offensivoptionen sind nach wie vor sehr gut

In jenen Tagen, Mitte Februar 2022, schwärmten englische Journalisten über die üppigen Offensiv-Optionen Klopps. Kein Cheftrainer der Reds sei je zuvor in der Lage gewesen, gleich fünf Stürmer vom Kaliber eines Mohamed Salah, Sadio Mané, Roberto Firmino, Diogo Jota und Luis Diaz aufbieten zu können.

Ähnlich klang es kürzlich. Die Meister und Champions-League-Gewinner Mané und Roberto Firmino sind in Liverpool zwar schon Geschichte, doch der Blick auf Salah, Jota, Diaz, Darwin Nunez und Cody Gakpo lässt eine ebenfalls außergewöhnliche Torgefahr erkennen. Allerdings: Jota ist wieder, wie schon vor dem ersten Ligapokalfinale der Reds gegen die Blues, schwerer verletzt und fällt wie weitere Stammkräfte Klopps aus. Und der Einsatz von Salah und Darwin Nunez war bis zum Spieltag verletzungsbedingt ungewiss.

Nach dem Finalsieg 2022: Klopp spricht erstmals über seinen möglichen Abschied

Eine weitere Pointe im Rückblick: Kurz nach dem gewonnenen Finale sprach Klopp über sein damaliges Vertragsende im Sommer 2024, was rund um den FC Liverpool und seine Fans für Aufregung sorgte. Ob er länger bleiben werde, hänge auch davon ab, "ob ich dann den Energie-Level dafür habe". Nichts sei entschieden, nur ein Plan stehe fest, so Klopp: "Ich möchte Liverpool in einer guten Verfassung verlassen. Es geht um die langfristigen Weichenstellungen für die Zukunft des Klubs, nicht um meine persönliche."

Zwei Monate später, im April, verlängerte der deutsche Teammanager, seinen Vertrag bis zum Sommer 2026. Es folgten ein weiterer Pokalerfolg in Wembley, im FA-Cup, wieder gegen Chelsea, wieder im Elfmeterschießen (6:5), das erneut knappe Scheitern im Titelrennen mit Manchester City in der Premier League sowie die Endspielniederlage in der Champions League gegen Real Madrid (0:1).

Jetzt ist vor dem League-Cup-Final, wie 2022, erneut das Quadruple für Liverpool möglich, mit dem Trainer Klopp, der sich nun doch schon auf Abschiedstour mit den Reds befindet.

Englands Fußball spricht so viel Deutsch wie noch nie

Und während britische Medien sich damit beschäftigen in ihren Vorschauen, hat es auch an anderen Orten Entwicklungen gegeben, die so vor zwei Jahren keiner erwarten konnte. Am Tag vor dem Endspiel feiert der frühere Wolfsburger und Frankfurter Trainer Oliver Glasner einen gelungenen Premier-League-Einstand bei Crystal Palace (3:0 gegen Burnley). Und in der Championship freut sich Andre Breitenreiter mit Huddersfield Town ebenfalls über einen Sieg zur Premiere (2:1 in Watford gegen das Team von Valerien Ismael). "Es war ein spezielles Spiel, nun freuen wir uns auf das nächste", sagt Breitenreiter in der Zusammenfassung aller Spiele der 2. bis 4. Liga am Abend im Fernsehen.

Doch damit nicht genug aus deutscher Sicht: Danny Röhl, Hansi Flicks früherer Assistent beim DFB, feiert mit Sheffield Wednesday einen 2:1-Erfolg gegen Bristol City. Daniel Farke hat im Aufstiegskampf der 2. Liga mit Leeds United bereits am Freitagabend begeistert, 3:1 gegen Leicester City. David Wagner wiederum (1:1 mit Norwich in Blackburn) muss sich mit einem Punkt begnügen.

Englands Fußball, die 2. Liga vor allem, spricht so viel Deutsch wie noch nie. Daran war 2015, als Klopp in Liverpool unterschrieb, nicht zu denken. Und 1960, als der League Cup erstmals ausgetragen wurde, war ein Cheftrainer aus Germany sowieso unvorstellbar.