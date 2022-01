"Von innen brodelte ich" - 'Dr. Erhano' und der legendäre Ragequit

Was muss eigentlich passieren, damit dem Doktor der Kragen platzt? Er den Controller hinschmeißt und vor hunderttausend Zuschauern einfach aus der Arena stürmt? 2018 gab es da so einen legendären Moment in Amsterdam. Hier nimmt 'Dr. Erhano' uns mit auf Zeitreise zu den berüchtigten FIFA Playoffs.

Du spielst FIFA. Du kassierst lächerliche Gegentore. Dein Gegner provoziert. Du hast keine Chance mehr zu gewinnen. Der Controller landet in der Ecke, es kommt zur Wut und Du gibst das Spiel auf. Eine Reaktion, die wohl jeder ambitionierte FIFA-Spieler kennenlernen durfte. Dr. Erhanos FIFA-Couch Hier schreibt Erhan Kayman regelmäßig für kicker eSport über brisanten Themen aus dem FIFA-Kosmos.

Und die sind weitreichend auf der Couch des Doktors: eSport, der Content-Bereich, oder auch nicht gelungene Patches, die ihn immer wieder zur Weißglut treiben. Und wenn 'Dr. Erhano' siedet, spricht er die Dinge an.

Wer ihn kennt, weiß: Kayman nimmt selten ein Blatt vor den Mund. Amsterdam, Juni 2018. Die FIFA 18 Global-Series Playoffs werden ausgespielt. Die besten 64 Spieler der Welt kämpfen um 16 Spots für das prestigeträchtigste Turnier des Jahres, dem FIFA eWorld Cup. Auch ich war mit von der Partie und wollte mir den Traum von der Teilnahme an der Weltmeisterschaft verwirklichen. Doch was folgte, war leider der größte "Skandal" in den ich als eSportler involviert war. Wütend auf das Spiel, wütend auf den Gegner Vierte Swiss-Runde. Ich stehe 0-3. Bei einer weiteren Niederlage scheide ich aus dem Turnier aus. Mein Gegner: 'ilyamitkin' aus Kanada. Das Spiel wird live im Stream vor hunderttausenden Zuschauern ausgetragen. An diesem Wochenende habe ich das schlechteste Turnier in meiner Karriere gespielt. Kaum Kreativität im Angriff. Keine kompakte Defensive. Im Spiel gegen 'ilyamitkin' war ich dennoch der bessere Spieler und das, obwohl ich auch in diesem Spiel kein gutes FIFA gespielt habe. Hinspiel: 8:4 Schüsse für mich. Endresultat: 3:2 für meinen Gegner. Ein unverdientes Ergebnis, doch noch war alles offen für das Rückspiel. Erneut war ich überlegen, doch vergab einige Hochkaräter, auch einen Elfmeter. Mein Gegner hielt das Tempo extrem niedrig, wechselte die Seiten. Und in FIFA 18 war es sehr schwierig, jemanden unter Druck zu setzen. Er konnte mit seinem ersten Schuss seine Führung sogar auf zwei Tore ausbauen. Erhan 'Dr. Erhano' Kayman War von 2011 - 2021 eSportler in den Fußballsimulationen Pro Evolution Soccer (mittlerweile eFootball) und FIFA.

Hat u.A. für den VfB Stuttgart und den SV Werder Bremen gespielt, war eNationalspieler und hat drei Mal die deutsche Meisterschaft gewonnen. Seit Juni 2021 ist er Geschäftsführer der Academy of eSports und coacht den Nachwuchs von Werder Bremen. Mein Fokus und Glaube, das Spiel zu gewinnen - verflogen. Von innen brodelte ich. Ich war wütend. Wütend auf den Gegner und auch wütend auf das Spiel. Auf 'ilyamitkin', weil er "eklig" spielte und auf das Spiel, weil das Glück nicht auf meiner Seite war. Und wütend auf mich selbst, weil ich merkte, dass meine Vorbereitung nicht optimal war. In der 85. Minute habe ich das Spiel geschlossen und die Bühne verlassen. Ein echter "Ragequit" und das auf der größten Bühne. Schon auf dem Weg raus wusste ich, dass ich großen Mist gebaut hatte und Konsequenzen folgen würden - Die würde ich tragen müssen. Ragequit -'Dr. Erhano' verlässt die Bühne alle Videos in der Übersicht Etwa eine Stunde später bekam ich von einem "Security-Mann" mit neongelber Weste einen Zettel in die Hand gedrückt. Verfasst vom "EA Competitive Manager" mit den Worten, dass ich vom Turnier disqualifiziert und das Preisgeld von 1.000 US-Dollar für die Teilnahme nicht erhalten werde. Wir kannten uns, denn ich hatte jahrelang kompetitiv gespielt und gehörte zu den besten und einflussreichsten FIFA-Spielern der Welt. Ich wollte mich mit ihm austauschen und mich bei ihm entschuldigen. Mist gebaut, aber keine Chance mit EA zu sprechen Meine Beweggründe wollte ich ihm auch nennen, auch wenn es keine "Rechtfertigung" oder "Entschuldigung" werden sollte. Das war nicht professionell, das weiß ich, aber auch ich bin nur ein Mensch… Ein sehr emotionaler Mensch sogar, der in dieser Situation die Kontrolle verloren hat. Leider habe ich das Gespräch nie bekommen und das Verhältnis zu EA war von diesem Tag an angeknackst. Ich fand das sehr schade, weil ich für den FIFA eSport viel geleistet habe.

