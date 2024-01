Von großen Stärken und großen Baustellen: Lohne-Coach Möhrle geht in die Analyse

Trainer Uwe Möhrle zeigt sich nach seiner eingehenden Hinrunden-Analyse zufrieden mit seinem Team - und auch der Sportliche Leiter Luca Scheibel sieht sich bestätigt, mit Blau-Weiß Lohne auf regionale Talente zu setzen. Personelle Veränderungen gab es im Winter bislang in der Offensive.

Wenn im Winter keine großen Umbaumaßnahmen im Kader stattfinden, dann ist das nicht immer ein Zeichen für fehlende finanzielle Mittel. Es kann auch einfach daran liegen, dass man mit seinem Personal grundsätzlich zufrieden ist. Das trifft auf BW Lohne zweifelsohne zu. Es sieht ganz danach aus, als könne sich die Mannschaft von Trainer Uwe Möhrle auf eine sorgenfreie Rückrunde freuen. Der Ex-Profi sieht in einigen Bereichen zwar noch viel Verbesserungspotenzial, aber unzufrieden ist er deshalb nicht.

Zum frostigen Trainingsauftakt auf dem Kunstrasen im Heinz-Dettmer-Stadion hat Möhrle seiner Mannschaft die Ergebnisse seiner Hinrunden-Analyse präsentiert. Zuvor hatte er unter anderem noch mal sämtliche Tore und Gegentore studiert und dann in einer Powerpoint jeweils den exakten Ort auf dem Spielfeld markiert, von wo aus die Tore erzielt wurde. Und auch die Entstehungsformen der Treffer hat der 44-Jährige ausgewertet. Ein Ergebnis laut Möhrle: "Fast die Hälfte unserer Tore wurde über die Außenpositionen vorbereitet. Das ist ein Bereich, wo wir uns deutlich entwickelt haben. Das ist eine große Stärke von uns." 54 Prozent der Treffer wurden nach Kontern erzielt.

"Eine große Baustelle"

Es gab in der guten Hinrunde, die BWL auf Platz sieben abgeschlossen hatte, aber auch Dinge, die nicht so gut funktioniert haben. Das Gegenpressing sei "eine große Baustelle", so Möhrle. Man habe sich nach Ballverlusten im Mittelfeld zu oft auskontern lassen, was zu Gegentoren führte. Und: Die Lohner müssen sich generell mehr Torchancen erarbeiten.

Der Angriff ist (bislang) auch der einzige Bereich, in dem es bei BW Lohne personelle Veränderungen gab: Vom benachbarten Landesligisten GW Mühlen wurde in Benjamin Willenbrink (21) ein neuer Stürmer verpflichtet. "Es ist der richtige Weg für uns, immer wieder auf talentierte Spieler aus der Region zu achten und zu versuchen, diese in unseren Kader zu integrieren. Diese Regionalität macht unsere Mannschaft und unseren Verein aus", erklärte Lohnes Sportlicher Leiter Luca Scheibel den Transfer. Bei Nico Thoben, der im Sommer ebenfalls aus der Landesliga (SV Bevern) gekommen war, ging dieses Konzept schon voll auf. In elf Spielen für BWL schoss er fünf Tore und wurde zur Stammkraft. Nach der Willenbrink-Verpflichtung hat Jonas Burke (25) den Klub verlassen. Der Angreifer, der in den beiden Regionalliga-Spielzeiten nicht über eine Jokerrolle hinaus kam, wechselte zurück zum Oberligisten Eintracht Rheine.

Nachdem sie am Freitag ihr eigenes Hallenturnier gewonnen haben, absolvierten die Blau-Weißen am Samstag ihr erstes Testspiel. Gegen den Liga-Gefährten SSV Jeddeloh gab es auf dem heimischen Kunstrasen ein 3:2 (2:1). Es folgen nun mindestens vier weitere Freundschaftsspiele - und ein "Trainingslager dahoam" vom 26. bis zum 28. Januar.