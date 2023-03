Von gegenläufigen Trends und verletzten Schlüsselspielern

Bereits am Dienstagabend startet in der DEL die K.-o.-Runde, in der zunächst die letzten beiden Viertelfinalisten ausgespielt werden. Eine Vorschau auf die beiden Serien ...

Düsseldorfer EG (7.) - Löwen Frankfurt (10.)

Die Ausgangslage: Nach mittelmäßiger erster Saisonhälfte drehte die Düsseldorf auf und sah Mitte Februar schon wie ein sicherer Viertelfinalteilnehmer aus. Dann aber holte die DEG aus den letzten sieben Spielen nur noch sechs von 21 möglichen Punkten und musste Erzrivale Köln am Sonntag noch an sich vorbeiziehen lassen. Aufsteiger Frankfurt startete erstaunlich stark und rutschte in der zweiten Saisonhälfte langsam ab - ehe Platz zehn am 60. Spieltag gerade noch gerettet wurde.

Das Personal: Außer den Langzeitverletzten Kyle Cumiskey und Brendan O'Donnell stehen DEG-Coach Roger Hansson alle Spieler zur Verfügung. Die Löwen bangen um den Einsatz von Dominik Bokk, der bis zuletzt ausfiel, und wohl auch zumindest zum Start der Play-offs weiter fehlen wird. Auch Chad Nehring fehlte zuletzt im Spiel gegen Augsburg am Sonntag.

Die Hauptrunde: Die ersten beiden Spiele gewann der Aufsteiger, zu Hause zunächst Anfang Oktober 2022 mit 4:3, dann zweieinhalb Wochen später in Düsseldorf mit 4:2. Die DEG holte sich Mitte November dann mit 4:1 im zweiten Heimspiel den ersten Sieg gegen die Hessen - und siegte auch am 12. Februar im vierten Duell (2:1 nach Penaltyschießen).

Fazit: Die Euphorie bei den Löwen dürfte deutlich größer sein als bei der DEG, die bis zuletzt hoffte, bis zum Viertelfinalstart erst einmal eine Woche Pause zu haben. Der kämpferische Spielstil Frankfurts ist ebenso für die Play-offs gemacht, das defensivstarke Düsseldorf um Topkeeper Henrik Haukeland aber weiß aus dem Vorjahr (2:1 in der Serie gegen Nürnberg), wie man die Quali-Runde übersteht.

Fischtown Pinguins (8.) - Nürnberg Ice Tigers (9.)

Die Ausgangslage: Bremerhaven tummelte sich nach starkem Start lange Zeit unter den Top-Sechs, verlor aber sieben der letzten zehn Partien und verpasste so noch die direkte Play-off-Qualifikation. Umgekehrter Trend dagegen bei den Ice Tigers, die auch aufgrund von Verletzungssorgen im Herbst beinahe schon in den Abstiegskampf rutschten, aber zuletzt in sieben der letzten zehn Partien punkteten.

Das Personal: Neben dem mit einer Fingerverletzung ausfallenden Stürmer Ross Mauermann ist bei Bremerhaven auch der Einsatz von Verteidiger Nicholas Jensen, der am Sonntag fehlte, fraglich. Nürnberg kann dagegen wohl mit komplettem Kader antreten. Für Ice-Tigers-Kapitän und DEL-Legende Patrick Reimer könnten es die letzten Spiele seiner Profi-Karriere sein.

Die Hauptrunde: Die Franken gewannen alle vier Duelle beide Teams, wenngleich allesamt knapp. Vor dem 3:2 nach Penaltyschießen erst am Sonntag siegten die Ice Tigers am im ersten Aufeinandertreffen in Bremerhaven (3:1). Die beiden dazwischen liegenden Spiele in Nürnberg gingen mit 3:2 und 4:2 ebenso an das Team von Coach Tom Rowe.

Fazit: Die Ice Tigers ersparten sich nach Erreichen von Platz neun weitere Reisen und blieben nach der Sonntagspartie gleich im Norden. Ein Vorteil? Tempo, Offensivkraft und jüngster Trend sprechen ebenso für Nürnberg, die schwache Defensive und die Special Teams dagegen nicht.