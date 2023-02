Von Fürth nach Los Angeles: Tillman verlässt das Kleeblatt

Am Donnerstag bahnte sich der Deal an, nun ist er fix: Timothy Tillman verlässt die SpVgg Greuther Fürth und wechselt nach Los Angeles.

Timothy Tillman geht damit zum amtierenden Meister in der US-amerikanischen Major League Soccer. Der Deal war nach dem Ende der Transferfrist in Deutschland noch möglich, da in den USA das Transferfenster noch geöffnet ist. "Wir wünschen Timmy alles Gute und viel Erfolg auf seinem weiteren Weg. Timmy ist ein Junge aus unserem NLZ, der es dann bei uns auch zum Bundesliga-Spieler geschafft hat. Das macht uns natürlich stolz", so Rachid Azzouzi in einer Mitteilung des Zweitligisten. Beim Fürther Geschäftsführer Sport bedankte sich Tillman explizit, da er "mir die Chance zum Profifußball in einer frühen Phase meiner Karriere gegeben hat".

Lukrativer Wechsel zum FC Bayern

Der in Nürnberg geborene Tillman erlebte nämlich seine ersten Schritte bei der SpVg Greuther Fürth von 2009 bis 2015, ehe er als 16-Jähriger in den Campus des FC Bayern aufgenommen wurde. Damals, im Sommer 2015, überwiesen die Münchner 500.000 Euro an die SpVgg, doch den Durchbruch nach oben schaffte er nicht beim Rekordmeister - 31 Regionalliga-Spiele stehen in seiner Bayern-Vita.

Die von Azzouzi angesprochenen ersten sechs Bundesliga-Spiele bestritt Tillman dann in seiner Geburtsstadt für den Fürther Lokalrivalen 1. FC Nürnberg. Seit seiner Rückkehr zur Spielvereinigung im Januar 2020 lief der 24-Jährige in insgesamt 85 Pflichtspielen fürs Kleeblatt auf. In der Bundesliga-Saison brachte es Tillman auf 29 Einsätze und vier Scorer-Punkte. In der aktuellen Saison stand der Mittelfeldspieler 16 Mal auf dem Platz und erzielte einen Treffer.

Seinen letzten Einsatz fürs Kleeblatt bestritt er als Joker beim 1:0-Heimsieg gegen den Hamburger SV. Nach seiner Einwechslung in der 65. Minute flog er allerdings in der 87. Minute mit der Roten Karte vom Platz - ein denkbar unschöner Abschied, auch wenn dieser bereits seit 9. November vergangenen Jahres Geschichte ist.

"Wird uns sofort helfen, um noch mehr Trophäen zu gewinnen"

"Ich bin dem Verein und den Menschen hier super dankbar für die Zeit. Das Kleeblatt hat mir mit der Ausbildung im NLZ den Weg für meine Profi-Karriere geebnet und als ich 2020 wieder zurückgekommen bin, habe ich mich sofort wieder wohl gefühlt und konnte hier zum Bundesligaspieler reifen. Jetzt diese Auslandserfahrung zu machen, reizt mich sehr und ich freue mich, dass mir die Kleeblatt-Verantwortlichen diesen Schritt ermöglichen", erklärt Timothy Tillman.

Sein zukünftiger Arbeitgeber in Kaliforniens Metropole nannte Timothy auf der Klubwebsite einen "dynamischen, vielfältig einsetzbaren Mittelspieler", der über eine "unglaubliche Erfahrung in einer der Topligen der Welt" verfüge. John Thorrington, der Manager von LAFC, zeigte sich glücklich über den Transfer. "Wir heißen Timothy in L.A. herzlich willkommen und glauben fest daran, dass er uns sofort weiterhelfen wird, um noch mehr Trophäen zu gewinnen."

Los geht es für Tillman in der MLS am 26. Februar - und das wird dann gleich knackig: Es wartet das Stadtduell mit LAFC bei Los Angeles Galaxy.