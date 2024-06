Von Frankfurt nach Braunschweig: Raebiger soll das Mittelfeld verstärken

Das ging erneut schnell: Nach nur einem Jahr bei Eintracht Frankfurt trennen sich die Wege von Sidney Raebiger und der SGE schon wieder, stattdessen will der junge Mittelfeldspieler Profi-Erfahrung in der 2. Bundesliga bei Eintracht Braunschweig sammeln.

Die noch junge Karriere von Sidney Raebiger war bislang von einigen Wechseln geprägt, so auch zur neuen Saison. Der 19-jährige Mittelfeldakteur, der erst im letzten Sommer von der SpVgg Greuther Fürth zu Eintracht Frankfurt wechselte, weil er sich laut damaliger Aussage von Fürths Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi "verändern wollte", verlässt die Hessen nach nur einem Jahr und schließt sich Eintracht Braunschweig an.

Kurzer Bundesliga-Einsatz für RB

In Frankfurt sollte Raebiger ursprünglich über das Regionalliga-Team der SGE behutsam aufgebaut werden. Nun also erfolgt der direkte Schritt in den Profifußball, den der Youngster bereits in Fürth kennenlernen durfte, dort aber lediglich zu drei Kurzeinsätzen kam (alle Einwechslungen nach der 82. Minute), daneben auch schon einmal Bundesliga-Luft bei seinem Ausbildungsklub RB Leipzig schnupperte. Zudem lief der Mittelfeldmann auch schon für die Jugendnationalmannschaften des DFB auf.

"Den Weg von Sidney Raebiger verfolgen wir schon seit einigen Jahren. Sidney ist ein flexibler, sehr laufstarker und kreativer Spieler, der im Mittelfeldzentrum sowohl auf der Sechs als auch der Achter-Position spielen kann", weiß Braunschweigs Sportdirektor Benjamin Kessel. "Trotz seines jungen Alters hat er schon Einiges erlebt und bringt die professionelle Fokussierung mit, um jetzt bei uns das nächste Level seiner Entwicklung zu erreichen."

Raebiger selbst ist "voller Vorfreude auf die neue Herausforderung. Die Gespräche mit dem Trainer und den Verantwortlichen waren sehr überzeugend, ich spüre das volle Vertrauen in meine Person. So war auch trotz anderer Anfragen für mich sehr früh klar, dass Braunschweig ein super nächster Schritt für mich ist."

Beim BTSV unterschreibt Raebiger einen langfristigen Vertrag bis zum Sommer 2027.