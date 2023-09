Von FIFA Street zu Straßenschrott: VOLTA in FC 24

Stagnation, Fehler, unspielbare Online-Modi und Echtgeld - das ist VOLTA 24 in wenigen Worten zusammengefasst. Was macht der Modus in FC 24? Ein kommentierender Ersteindruck von Holm Kräusche.

Präsentation hui, Modus pfui. VOLTA sieht gut aus, frustet aber in einer Tour - und will euer Geld. kicker eSport