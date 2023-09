Von Fans bedroht: Marseille-Präsident Longoria soll Amt vorerst niedergelegt haben

Olympique Marseilles Präsident Pablo Longoria und drei weitere Mitglieder der Führungsebene des Ligue-1-Klubs sollen Medienberichten zufolge ihr Amt niedergelegt haben. Grund dafür ist ein Treffen mit Vertretern der Fan-Szene, bei dem Longoria und Co. bedroht worden sein sollen.

Vor dem wichtigen Auftaktmatch in der Europa League am Donnerstag bei Ajax Amsterdam (21 Uhr) und dem am Sonntag folgenden "Classique" gegen PSG (20.45 Uhr) ebbt die hitzige Stimmung um Olympique Marseille nicht ab. Nach dem immer konkreter werdenden Rücktritt des erst vor zweieinhalb Monaten angetretenen Trainers Marcelino kommt einem Bericht von "L'Equipe" zufolge auch in die Führungsetage Bewegung. Wie die französische Zeitung am Dienstagabend vermeldete, haben sich Präsident Pablo Longoria sowie drei weitere Führungskräfte vorübergehend von ihrem Amt beim Traditionsklub zurückgezogen, um sich Zeit zum Nachdenken zu nehmen.

Grund dafür ist eine seit längerer Zeit andauernde Fehde zwischen der aktiven Fanszene Marseilles und der Vereinsführung, die am Montagabend in einem Treffen beider Parteien gipfelte. Dem Präsidenten wird Kumpanei und mangelnde Kontinuität vorgeworfen. Longoria und Co. sollen bei dem Treffen von den Fans bedroht und zu ihrem Rücktritt aufgefordert worden sein.

Klub veröffentlicht Statement

Am Dienstagabend veröffentlichte der aktuell noch ungeschlagene Tabellendritte der französischen Ligue 1 ein Statement, in dem man sich zu den Vorfällen am Montag äußerte. Die Fans hätten der Klubführung mit einem "Krieg" gedroht, der erst mit einem Rücktritt beendet würde. Olympique Marseille setze auf einen transparenten Umgang mit seinen Anhängern und halte Kritik für einen wichtigen Bestandteil des Klubs, akzeptiere persönliche Angriffe allerdings in keiner Weise. Zu dem von der "L'Equipe" vermeldeten möglichen Rücktritt Longorias sowie der weiteren Führungsmitglieder Javier Ribalta, Stephane Tessier und Pedro Iriondo äußerte sich der Klub indes nicht.