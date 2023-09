"Von entscheidender Bedeutung": Portugal vor Duell mit Verfolger Slowakei

In Gruppe J kommt es am Freitagabend zum Showdown zwischen Ex-Europameister Portugal und der Slowakei. Die Portugiesen, die ohne Punktverlust an der Tabellenspitze stehen, sind gegen starke Slowaken aber gewarnt.

Nach vier Spieltagen in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2024 stehen die Portugiesen ohne Punktverlust und mit weißer Weste, ohne Gegentreffer, in der Gruppe J als Spitzenreiter da. Mit den beiden Kantersiegen beim 4:0 gegen Liechtenstein und dem 6:0 in Luxemburg hat sich der Europameister von 2016 bereits deutlich Respekt verschafft. Weiter behauptet hat das Team von Trainer Roberto Martinez seine Position in den darauffolgenden Partien mit einem 3:0-Sieg gegen Bosnien-Herzegowina und einem 1:0 in Island.

In der UEFA Nations League verpasste Portugal die Qualifikation zur Endrunde nur knapp. Im letzten Spiel der Gruppenphase musste man sich nach einem späten Treffer durch Alvaro Morata, gegen den kommenden Nations-League-Sieger Spanien, mit 0:1 geschlagen geben. Insgesamt zehn Punkte und nur ein einziger Zähler Rückstand auf La Furia Roja bedeutete das Aus auf Rang zwei.

Somit gilt es in der EM-Quali gegen den direkten Konkurrenten aus der Slowakei (Freitag, 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) in Bratislava zu punkten, um dem Ticket zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland einen großen Schritt näherzukommen. Doch auch die Slowaken holten in den ersten vier Spielen zehn Punkte und verloren kein Spiel.

Cristiano Ronaldo glücklich über bisherige Quali

Auf der Pressekonferenz vor der Begegnung gegen die Slowakei lobte Trainer Martinez den kommenden Gegner: "Die Slowakei ist ungeschlagen, und der Trainer hat eine klare Vorstellung vom Spiel. Wir müssen auf höchstem Niveau arbeiten. Unser Spiel in Bratislava wird für uns von entscheidender Bedeutung sein." Der 50-jährige Spanier erwartet ein "schwieriges Spiel" in der Ferne. Vor allem warnte der ehemalige Trainer der belgischen Nationalmannschaft vor Spielern wie Milan Skriniar von Paris St. Germain und Stanislav Lobotka vom SSC Neapel, die mit starken Leistungen in der vergangenen Saison auf sich aufmerksam machten.

Portugals Superstar Cristiano Ronaldo gab sich auf der Pressekonferenz gewohnt selbstbewusst: "Solange ich spiele, will ich die Latte sehr hoch legen. Ich muss groß denken." Als Länderspiel-Rekordtorschütze der Selecao (123 Tore in 200 Einsätzen) erklärte er nach seinem 850. Karrieretor am vergangenen Wochenende mit Al-Nassr, dass er noch mehr wolle. Außerdem sei er mit 38 Jahren zwar im Spätherbst, aber noch nicht am Ende seiner Karriere: "Ich möchte weitermachen, weil ich mich gut und nützlich fühle." Über den bisherigen Auftritt der Portugiesen in der EM-Quali hatte CR7 viel Lob übrig: "Wir haben bisher jedes Spiel gewonnen und sind darüber glücklich. Ich bin froh, dass alles gut gelaufen ist, ich habe Tore geschossen. Ich fühle mich nützlich."