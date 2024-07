Von England nach Ulm: Telalovic kehrt zurück

Der SSV Ulm 1846 Fussball baut weiter am Kader für die Saison in der 2. Liga. Mit Semir Telalovic kehrt ein Stürmer von den Blackburn Rovers an die Donau zurück, der sich dort bestens auskennt.

Wie die Ulmer am Mittwoch bekanntgaben hat Telalovic beim Aufsteiger einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Über die Ablösemodalitäten machten die beiden Klubs keine Angaben. Telalovic war erst im vergangenen Sommer von Borussia Mönchengladbach zu den Blackburn Rovers in die englische Championship gewechselt.

"Semir ist ein Junge aus der Region, der den Verein kennt und weiß, wo das Tor steht", kommentiert SSV-Geschäftsführer Markus Thiele den Transfer. Telalovic spielte bereits in seiner Jugend für drei Jahre in Ulm.

"Er brennt dafür"

"Es freut uns, dass er unsere Mannschaft verstärkt und sich für einen Wechsel in seine Heimat entschieden hat. Wir haben in den Gesprächen gespürt, dass er dafür brennt, wieder das SSV-Trikot zu tragen und im Donaustadion aufzulaufen", so Thiele.

Bei den Blackburn Rovers konnte sich der 24-jährige Stürmer nicht durchsetzen und kam auf 17 Einsätze in der Liga. In Gladbach kam er in der Saison 2022/23 auf drei Kurzeinsätze in der Bundesliga. Dafür erzielte er in der Regionalliga West in 30 Spielen 15 Tore.

Telalovic: "Ich freue mich wieder hier zu sein"

"Ich freue mich, wieder hier zu sein, mit der Mannschaft zu trainieren und die Fans im Donaustadion zu spüren. Der Verein und die Stadt haben sich den Sprung in Liga 2 verdient und ich hoffe, dass wir eine erfolgreiche Saison haben werden", wird der gebürtige Ehinger zitiert. Auflaufen wird Telalovic künftig mit der Rückennummer 29.