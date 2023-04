Von einem Zwischenziel will Trainer Fischer nichts wissen

Union Berlin verbesserte vor dem Spitzenspiel gegen Leverkusen die Aussichten auf die Königsklasse, ohne damit hausieren zu gehen.

Am Tag nach dem 1:0-Erfolg bei Borussia Mönchengladbach hatte mancher Fan und Beobachter des 1. FC Union noch mit den Nachwehen der Heimfahrt zu kämpfen. Der Sonderzug mit 800 Supportern kam am Montag um 7.13 Uhr am Bahnhof Lichtenberg an. Autofahrer waren vielleicht zwei, drei Stunden früher zu Hause. Die Arbeitsproduktivität in Köpenick dürfte heute hier und da nicht ganz so groß gewesen sein.

Der Blick auf die Tabelle sollte nach dem siebenten Auswärtssieg in dieser Saison, den das neunte Saisontor von Sheraldo Becker sicherte, die meisten Anhänger für die Reisestrapazen entschädigen. Der dritte Tabellenplatz wurde behauptet. Die Chancen, sich tatsächlich erstmals für die Champions League zu qualifizieren, sind gestiegen.

Trainerstab und Spieler halten sich mit Kampfansagen aber merklich zurück. In Wahrheit gibt es sie gar nicht. Der Schlussjubel in Mönchengladbach fiel sachlich aus. "Wir sind weiter demütig. Wir schauen einfach, was wir am Sonnabend zu Hause gegen Leverkusen machen können. Es sind noch fünf Spiele, da wollen wir natürlich den maximalen Erfolg", sagte Abwehrchef Robin Knoche. "Was am Ende herauskommt, werden wir sehen. In Mönchengladbach drei Punkte zu holen, war sehr gut."

Bricht Union ohne Behrens seinen Rekord?

Vor der Heimbegegnung am Samstag (15.30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen, der Schlagerpaarung des 30. Spieltages, ist Union inzwischen bei stolzen 55 Zählern angekommen. Der bisherige Bundesliga-Vereinsrekord aus der Vorsaison (57) könnte schon am Wochenende fallen, auch wenn Angreifer Kevin Behrens (5. Gelbe Karte) gesperrt ist.

Von einem solchen Zwischenziel im Schlussspurt dieser Meisterschaft will Chefcoach Urs Fischer aber nichts wissen. "Es gibt kein Zwischenziel. Es gibt eine Zielsetzung. Ich habe mich deutlich geäußert, dass wir uns zum dritten Mal in Folge fürs europäische Geschäft qualifizieren wollen", sagte der Schweizer.

Natürlich kann Union noch aus den Champions-League-Rennen herausfallen. Auch die anderen beiden europäischen Wettbewerbe könnten bei einer mageren Punktausbeute in den letzten fünf Runden verpasst werden. Angesichts der Konstanz und Heimstärke scheint Letzteres aber eher unwahrscheinlich zu sein. Im Stadion An der Alten Försterei hat Union keinen der letzten 20 Liga-Auftritte verloren.

Farke voll des Lobes

Der Mönchengladbacher Trainer Daniel Farke lobte Union nach der Niederlage seiner Mannschaft am Sonntag in höchsten Tönen. Er traut den Eisernen sehr wohl die Champions-League-Teilnahme zu. "Man ist zu 100 Prozent ein Kandidat, wenn man sich mehrere Jahre in Folge für Europa qualifiziert. Union steht nach 29 Spieltagen auf Platz drei. Die Tabelle lügt nicht. Das ist kein Zufall", so Farke. "Im Moment sind sie eine Top-drei-Mannschaft. Sie haben einige Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz. Die Ausgangslage ist sehr gut. Ich traue es ihnen zu."