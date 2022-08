Von Eckermann neuer Weltmeister der Springreiter - Ehning noch Fünfter

Henrik von Eckermann ist seiner Rolle als Topfavorit bei der Weltmeisterschaft der Springreiter in Dänemark gerecht geworden. Die Deutschen schafften es nicht aufs Podest.

Der schwedische Topfavorit Henrik von Eckermann ist neuer Weltmeister der Springreiter und damit Nachfolger von Simone Blum (Zolling), die den Titel 2018 in Tryon gewonnen hatte.

Auf seinem Wallach King Edward verwies der Weltranglistenerste den Belgier Jerome Guery mit Quel Homme de Hus und Maikel van der Vleuten (Niederlande) mit Beauville auf die Plätze.

Ehning verpasst Edelmetall knapp

Der dreimalige Weltcupsieger Marcus Ehning (Borken) mit Stargold schrammte als Fünfter nach zwei blitzsauberen Runden am Sonntag knapp an einer Medaille vorbei. WM-Debütantin Jana Wargers (Hamburg) mit Limbridge landete im Finale der besten Zwölf am Ende auf Platz neun.

"Henrik von Eckermann ist einfach kein Maßstab", sagte Ehning hernach - der mit ein bisschen mehr Glück selbst der Maßstab hätte werden können.

Europameister André Thieme (Plau am See) war zuvor bereits durch einen Sturz mit Chakaria im Mannschaftswettbewerb ausgeschieden. Christian Ahlmann aus Marl verzichtete auf das Einzel, um seinen Hengst Dominator zu schonen.

Olympia-Tickets erleichtern Planung

Dennis Peiler verlässt Herning somit mit gemischten Gefühlen. "Zumindest haben wir in drei olympischen und paralympischen Disziplinen die Qualifikation für Paris 2024 sicher", sagte der Geschäftsführer der Deutschen Reiterlichen Vereinigung dem SID: "Im Springen, in der Dressur und bei den Para-Reitern können wir jetzt in Ruhe planen, das ist eine große Erleichterung."

Zeit zum Medaillenzählen braucht Peiler nicht, die WM-Ausbeute der deutschen Reiterei ist - vorsichtig ausgedrückt - überschaubar. Lediglich Bronze für die Dressur-Equipe steht in der Bilanz, was sich im Vergleich zu früheren Jahren ziemlich bescheiden ausmacht. Peiler hätte sich das natürlich auch "anders gewünscht", aber: "Wir bewahren alle die Ruhe, Zahltag ist 2024 in Paris."