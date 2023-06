Von Drittliga-Absteiger Bayreuth: Nollenberger unterschreibt in Magdeburg

Der 1. FC Magdeburg hat den zweiten Neuzugang der Sommerpause vorgestellt. Von der SpVgg Bayreuth wechselt Alexander Nollenberger ablösefrei in die 2. Bundesliga.

Einen Tag nach der Vorstellung von Innenverteidiger Jean Hugonet hat der 1. FC Magdeburg den zweiten Sommer-Neuzugang vorgestellt. Offensivspieler Alexander Nollenberger kommt ablösefrei von Drittliga-Absteiger SpVgg Bayreuth.

Der gebürtige Memminger stammt aus der Jugend des FV Illertissen. 2018 folgte der Wechsel in die zweite Mannschaft des FC Bayern. Mit den Münchnern feierte Nollenberger den Aufstieg in die 3. Liga.

Nach einer Spielzeit in Liga drei ging es zurück in die Regionalliga Bayern, wo er 2021/22 mit Bayreuth erneut aufstieg und in 37 Einsätzen 14 Tore und 14 Vorlagen beisteuerte. Diesmal sollte er aber auch eine Klasse höher zu den absoluten Leistungsträgern gehören. Seine neun Tore und sieben Vorlagen (kein Bayreuther traf oder assistierte häufiger) reichten am Ende allerdings nicht zum Klassenerhalt.

Magdeburg traut Nollenberger "den Sprung" zu

Drei Tage vor seinem 26. Geburtstag steht nun fest, dass Nollenberger seine Karriere erstmals außerhalb von Bayern fortsetzt und den Sprung in die 2. Bundesliga wagt. Unter anderem sollen Darmstadt 98 und der SC Paderborn interessiert gewesen sein, am Ende erhielt der 1. FC Magdeburg jedoch den Zuschlag.

Otmar Schork, Geschäftsführer Sport, betonte in einer Pressemitteilung, dass man dem Neuzugang "den Sprung in die 2. Bundesliga" zutraut. "Alex hat über Bayern II eine gute Ausbildung erhalten und sich in Bayreuth in der 3. Liga gut weiterentwickelt. Er ist ein sehr variabler Spieler mit guter Vorbereitung sowie einem guten Torabschluss."

Trainer Christian Titz freut sich derweil auf das "enorme Tempodribbling" Nollenbergers, das "für unser Offensivspiel eine interessante Komponente" sei.

In der Offensive verzeichnete der 1. FCM bislang lediglich den Abgang von Kai Brünker, dessen Vertrag nicht verlängert wurde. Dazu ist offen, ob Leihspieler Tatsuya Ito den Magdeburgern erhalten bleibt. Zuletzt ließ Schork durchblicken, dass man den Japaner gerne halten würde und intensive Gespräche über einen neuen Vertrag führe.