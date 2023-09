"Von der Wunschliste streichen": Usher betritt die Super-Bowl-Bühne

Jahr für Jahr wird auch mit Spannung verfolgt, welcher Hauptkünstler die Bühne beim nächsten Super Bowl betreten und die große Halbzeitshow schmeißen wird. Nun ist das Geheimnis für 2024 gelüftet.

Mit Songs wie "Yeah!", "Love in This Club", "U Remind Me" oder "My Way" hat sich Usher Raymond IV. in den letzten Jahrzehnten in die Herzen vieler R&B-Fans gesungen. Ganze acht Studioalben hat der heute 44-jährige Künstler zwischen seinem Debüt 1994 und 2016 produziert - und ist seit Jahren auch als Schauspieler tätig (Kiss & Kill, Scary Movie 5, Bad Hair).

Nun wird dem in Dallas geborenen mehrfachen Grammy-Preisträger große Ehre zuteil: Der einst beim Nachwuchswettbewerb "Star Search" entdeckte Afroamerikaner darf beim kommenden Super Bowl LVIII (58) in der Nacht von 11. auf 12. Februar (MEZ) im erst 2020 eröffneten Allegiant Stadium zu Las Vegas die Bühne betreten und die heilige "Halftime Show" zelebrieren.

Das teilte die National Football League (NFL) auf ihren Kanälen am Sonntag mit.

Usher "kann es gar nicht abwarten"

"Es ist eine große Ehre in meinem Leben, einen Auftritt beim Super Bowl von meiner Wunschliste zu streichen", wurde Usher dabei zitiert. "Ich kann es gar nicht abwarten, der Welt eine Show zu liefern, die mit nichts zu vergleichen ist, was sie bisher von mir gesehen hat."

Zudem veröffentlichte der Musiker ein Werbe-Video, in dem zu sehen ist, wie ihn Reality-Star Kim Kardashian anruft und erzählt, dass er der Star der Halbzeitshow werden soll.

Ganz neu ist die Erfahrung für Usher aber nicht: 2011 war er schon gemeinsam mit den Black Eyed Peas beim Super Bowl aufgetreten.

Ein Auftritt bei dem Star- und Werbespektakel der NFL, wo sich in diesem Jahr die erfolgreichen Kansas City Chiefs und Philadelphia Eagles gegenüberstanden, gilt als Highlight einer musikalischen Karriere. Hier trat die Musikerin Rihanna in der Halbzeit auf. Im Jahr zuvor waren mehrere Rap- und Hiphop-Stars gemeinsam aufgetreten, darunter Snoop Dogg, Eminem und Dr. Dre.