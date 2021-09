Von der West- zur Ostküste mit neuer Nummer - Schröder "kann es kaum erwarten"

Im vergangenen Sommer hatte Dennis Schröder einen Vierjahresvertrag der Los Angeles Lakers abgelehnt und sich den Boston Celtics für vorläufig ein Jahr angeschlossen. Vor der neuen Saison freut er sich auf seine Zeit bei den Grün-Weißen, trotz neuer Trikotnummer.

Tragt künftig die Trikotnummer 71, anstatt der 17: NBA-Profi Dennis Schröder. NBAE via Getty Images

Insgesamt 84 Millionen US-Dollar hätte der Vierjahresvertrag bei den Los Angeles Lakers Dennis Schröder eingebracht. Dennoch lehnte der Braunschweiger ein weiteres Engagement in Kalifornien ab und heuerte für vergleichsweise "nur" 5,9 Millionen Dollar bei den Boston Celtics an. Diese Entscheidung brachte dem 28-jährigen viel Spott über Soziale Medien ein, auf seine Zeit in Boston freut er sich trotzdem.

Er könne "es kaum erwarten", für die Boston Celtics aufzulaufen. "Ich habe hier ein paar Mal in den Play-offs gespielt. Die Fans haben mich ausgebuht, hoffentlich feuern sie mich jetzt an", sagte der gebürtige Braunschweiger am Medientag der Celtics.

Neuanfang mit neuer Rückennummer

Nach seinem Wechsel von einem zum anderen Rekordmeister, sowohl die Lakers als auch die Celtics konnten 17-mal die Meisterschaft gewinnen, musste "DS17" allerdings auf seine gewohnte Rückennummer verzichten. Zu Ehren der Klublegende John Havlicek wird die Nummer 17 bei den Celtics nicht mehr vergeben. Über eine App ließ Schröder deshalb seine Fans über die neue Trikotnummer abstimmen. Am Ende wurde es die 71, mit der er in der neuen Saison auflaufen wird. Kurios: Knapp hinter der 71 lag in der Abstimmung die 96, das Gründungsjahr von Eintracht Braunschweigs Fußball-Erzrivalen Hannover 96.

Ein Grund für seinen Wechsel in den Osten sei unter anderem ein Gespräch mit Nationalmannschaftskollege Daniel Theis gewesen, der von 2017 bis 2021 für die Celtics auflief. "Er hat mir gesagt, dass es hier eine großartige Organisation und eine Siegermentalität gibt. Ich möchte mein Mindset des Gewinnens einbringen, das mache ich schon meine ganze Karriere lang", gab Schröder an.