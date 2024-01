Von der Weser in den Wildpark: Rapp heuert beim KSC an

Der Karlsruher SC verstärkt sich in der Defensive mit Nicolai Rapp, der ablösefrei vom Bundesligisten SV Werder Bremen kommt.

Nicolai Rapp trägt künftig das Trikot des Karlsruher SC. Der 27-jährige gebürtige Heidelberger wechselt vom SV Werder Bremen in den Wildpark. Rapp ist ablösefrei und soll die Defensive der Badener stärken.

Rapp, der in der vergangenen Saison auch das Trikot des 1. FC Kaiserslautern trug, kam in der aktuellen Spielzeit zu zwei Einsätzen in der Bundesliga. Über die Vertragsdauer machten die Badener keine Angabe.

Ausgebildet wurde der 145-malige Zweitligaspieler (fünf Tore) bei der TSG Hoffenheim. Es folgten Stationen bei der SpVgg Greuther Fürth, beim SV Darmstadt 98, beim 1. FC Union Berlin und eben Bremen, nun unterschrieb er beim KSC. Neun Bundesligapartien und zwölf DFB-Pokalspiele stehen in seiner Vita.

Ein Sechser oder Innenverteidiger

"Mit Nicolai gewinnen wir einen zweikampfstarken zentralen Mittelfeldspieler, der uns zu mehr defensiver Stabilität und Flexibilität verhelfen wird. Mit seinen Fähigkeiten kann er auf den Positionen der alleinigen 6, der Doppel-6 oder in der Innenverteidigung zum Einsatz kommen", erklärt KSC-Sportchef Sebastian Freis auf der Vereinswebsite. "Mittelfristig kann und soll er mit seiner Erfahrung und seiner Persönlichkeit in eine Führungsrolle hineinwachsen. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir einen gestandenen Spieler aus der 1. Bundesliga von unserem Weg überzeugen können, und deshalb freuen wir uns sehr, dass Nicolai uns ab sofort zur Verfügung steht."

Kontakt gab es bereits im Sommer

"Wir hatten schon im Sommer Kontakt zu Sebastian Freis und dem Trainerteam. Dann war mir sehr schnell klar, dass ich hierher wechseln möchte", sagt Rapp selbst über seinen Wechsel von der Weser nach Baden. "Der KSC ist ein sehr sympathischer und ambitionierter Verein, deswegen freut es mich umso mehr, heute hier zu sein. Ich habe schon etliche Spiele vom KSC in der Hinrunde beobachtet, die Jungs spielen einfach richtig guten Fußball. Ich möchte mich hier voll einbringen und hoffe, der Mannschaft helfen zu können."