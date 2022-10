Von der Unterschrift auf die Bank: Darmstadt holt Bennetts

Noch in diesem Sommer entschlossen sich die Verantwortlichen von Darmstadt 98 gegen eine Verpflichtung von Keanan Bennetts. Nun wurde er doch geholt.

Wie der Zweitliga-Spitzenreiter am Freitagabend kurz vor dem Heimspiel gegen Holstein Kiel bekanntgab, hat Bennetts einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben. "Aus sportlicher Sicht hatte uns Bennetts bereits im Sommer überzeugt. Umso glücklicher sind wir, dass es nun mit der Verpflichtung - und vor allem auch in der Kürze der Zeit - geklappt hat", sagte Darmstadts Sportlicher Leiter Carsten Wehlmann. "Er erweitert unsere offensiven Optionen, vor allem in Anbetracht der gegenwärtigen Personalsituation."

Denn die Lilien haben mit Personalsorgen zu kämpfen. Stürmer Aaron Seydel (Muskelverletzung) bleibt das Verletzungspech treu, Magnus Warming (Syndesmoseriss) wird in diesem Jahr nicht mehr eingreifen können. Das gilt ebenso wie für die offensiven orientierten Fabian Schnellhardt (Bänder-Teilabriss im Knie) und Mathias Honsak (Rückenbeschwerden). Und so saß Bennetts denn auch nur kurze Zeit nach seiner Unterschrift bereits auf der Bank gegen Kiel.

Bennetts: "Im Kader herrscht eine große Qualität"

"Mein erster Eindruck vom Verein und der Mannschaft war super. Das Team hat mich damals sehr offen und freundlich aufgenommen, im Kader herrscht eine große Qualität", sagte Bennetts. "Deshalb freue ich mich sehr, dass ich nun längerfristig hier sein darf." Für den SVD wird er mit der Rückennummer 16 auflaufen.

Bennetts wurde in London bei Tottenham ausgebildet, im Jahr 2018 schloss er sich als 19-jähriger Borussia Mönchengladbach an. Bei den Fohlen schaffte er aber nicht den Durchbruch, nach der vergangenen Saison war sein Vertrag beim Bundesligisten nicht mehr verlängert worden.