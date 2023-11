Von der Tafel an den Spielfeldrand: Kiene übernimmt in Kassel

Neun Tage nach der Trennung von Tobias Damm hat Hessen Kassel einen neuen Cheftrainer präsentiert. Alexander Kiene übernimmt die abstiegsbedrohten Hessen. Die letzte Trainerstation des 45-Jährigen war beim österreichischen Bundesligisten Austria Lustenau.

MEHR ZUR REGIONALLIGA SÜDWEST Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Tabellenplatz 15 mit nur zwei Siegen aus 16 Partien. Der bisherige Saisonverlauf ist für Hessen Kassel zum Vergessen. Nach der Trennung von Tobias Damm, der vier Jahre das Amt des Cheftrainers bei den Nordhessen ausübte, hat die sportliche Führung der Löwen um Geschäftsführer Sören Gonther mit Alexander Kiene einen Nachfolger präsentiert. Dieser unterschrieb einen bis 2026 gültigen Vertrag mit einer Option zur Verlängerung von einem Jahr im Falle eines Aufstiegs in die 3. Liga, wie der Verein bekannt gab.

Der gebürtige Niedersachse war zuletzt als Lehrer in Hannover aktiv, er unterrichtete dort die Fächer Englisch und Sport. Seine letzte Trainerstation hatte Kiene in der österreichischen Bundesliga bei Austria Lustenau. Zudem war er in Deutschland unter anderem beim VfB Oldenburg und dem TSV Havelse im Amt.

"Mutiger und aktiver Fußball"

In der Vereinsmeldung äußert sich Gonther zu den Gründen, die den Ausschlag für die Verpflichtung des 45-Jährigen gaben: "Alexander Kiene sticht hervor durch seine Akribie, er lebt den Fußball 24/7 und hat eine klare Idee von mutigem und aktivem Fußball, die er der Mannschaft nach und nach vermitteln wird."

Gonther betont aber auch die Schwierigkeiten, die aktuell den Nordhessen begegnen: "Wir befinden uns mitten im Umbruch, wir bauen an einem Perspektivteam, mit dem wir in den kommenden Jahren sportliche Erfolge erreichen wollen. Mit Alex haben wir einen topmotivierten, erfahrenen und sehr gut ausgebildeten Trainer für uns gewinnen können, der bereits in seinen früheren Trainerstationen unter Beweis gestellt hat, dass er Talente fördern und entwickeln kann."

Professionalisierung der Vereinsstrukturen

Kiene selbst ist in Bezug auf den eingeleiteten Umbruch überzeugt, "dass ich mit meiner Erfahrung und Persönlichkeit dazu beitragen werde, und wir aus der Kombination aus Perspektive, Nachhaltigkeit und Entwicklung diesen Weg erfolgreich gehen werden". Dennoch ist auch ihm die aktuelle Tabellensituation bewusst, die für ihn nun vorerst Priorität hat: "Ich bin absolut davon überzeugt, dass wir hier kurzfristig uns in der Regionalliga wieder stabilisieren und in der Tabelle einen Schritt nach vorn machen“, so Kiene.

Zudem wird Kiene seine Lehrerstelle in Hannover beenden und in Vollzeit in Kassel tätig sein. "Die Verpflichtung von Alexander Kiene ist ein weiterer Baustein auf dem Weg zur Professionalisierung der Vereinsstrukturen durch Schaffung von hauptamtlichen Stellen", erklärt Gonther. Kiene selbst freut sich auf einen "geilen Traditionsverein", der "eine Version hat, dass hier schrittweise die Voraussetzungen geschaffen werden, um längerfristig Profifußball in Kassel zu erreichen."