Von der Spree an den Main: Ngankam wechselt nach Frankfurt

Eintracht Frankfurt verstärkt seine Abteilung Attacke und bedient sich bei einem Bundesliga-Absteiger: Jessic Ngankam (22) wechselt von Hertha BSC an den Main.

Er bleibt der Bundesliga also doch erhalten: Jessic Ngankam verlässt Ausbildungsverein Hertha BSC und wechselt mit sofortiger Wirkung zu Eintracht Frankfurt. Am Main erhält der bullige Stürmer einen Fünfjahresvertrag bis 30. Juni 2028. Es fließen jetzt vier Millionen Euro Ablöse (plus diverse Boni) an die Spree. Ngankams Arbeitspapier in der Hauptstadt wäre schließlich noch bis Sommer 2025 gelaufen. Bei der Eintracht wird er künftig mit der Rückennummer 18 auflaufen.

Die Verantwortlichen in Berlin hätten Ngankam indes gerne behalten. "Es ist kein Geheimnis, dass wir viel und lange mit Jessic gesprochen haben und ihn gerne gehalten hätten. Leider hat er eine andere Entscheidung getroffen, die wir respektieren müssen", kommentiert Herthas Sportdirektor Benjamin Weber. "Jessic ist ein waschechter Berliner, der schon als kleiner Junge zu uns gekommen ist, bereits im Kleinfeld in unserer Akademie ausgebildet wurde und von dort seinen Weg bis in den Profibereich gegangen ist."

Eintracht hofft auf "Leidenschaft und Power"

Derweil freuen sich die Hessen über den Neuzugang. "Als junger und entwicklungsfähiger Spieler mit großem Potenzial passt Jessic ideal zu unserer Strategie. Wir freuen uns, dass er sich trotz anderer interessanter Angebote für Eintracht Frankfurt entschieden hat", wird Sportvorstand Markus Krösche von der SGE zitiert. "Jessic ist ein Spieler, der viel Leidenschaft und Power mitbringt. Wir sind fest davon überzeugt, dass er perfekt zu unserem Team und unserem Klub passt."

Mit seinen Leistungen in der jüngeren Vergangenheit hatte Ngankam Begehrlichkeiten geweckt. Selbst Union buhlte ernsthaft um den Hertha-Angreifer. Ein Wechsel zum Stadtrivalen stand für Ngankam aber nie ernsthaft zur Debatte. Stattdessen sucht er nun seine Chance in Frankfurt, wo aktuell die Konkurrenz um Ausnahmestürmer Randal Kolo Muani enorm ist.

Ngankam bringt die Erfahrung von 43 Bundesliga-Einsätzen (acht Tore) und 26 in der Regionalliga Nord (zwölf Treffer) mit an den Main. Im deutschen Oberhaus spielte er bislang für Hertha BSC und die SpVgg Greuther Fürth. In seiner Leihsaison 2021/22 beim Kleeblatt riss sich Ngankam das Kreuzband, ehe er im Saison-Endspurt noch zwei Tore bei sechs Einsätzen erzielte.

Auch in der vergangenen Saison bremsten ihn eine Knieverletzung sowie ein Muskelfaserriss aus, in der Rückrunde gehörte Ngankam aber mit vier Bundesliga-Treffern zu den Lichtblicken beim sportlichen Berliner Niedergang. Ngankams 35,88 km/h bedeuteten die zwölftschnellste Sprintgeschwindigkeit im Ligavergleich 2022/23. Seine Leistungen verhalfen ihm sogar zum Sprung in die deutsche U-21-Nationalmannschaft, mit der er bei der EM-Endrunde bereits in der Vorrunde scheiterte.

"Der Wechsel zu Eintracht Frankfurt ist ein wichtiger Schritt für mich, den ich mir gut überlegt habe. Nach vielen Jahren in meiner Berliner Heimat bin ich bereit für eine neue Herausforderung, die ich bei einem sehr ambitionierten und spannenden Bundesliga-Klub angehen möchte“, sagt Ngankam.