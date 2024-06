Von der Spitze für die Basis: Bundesliga-Schiedsrichter im Ehrenamt

Mit der Erfahrung aus der Bundesliga für die Schiedsrichter:innen an der Basis: Neben ihrer eigenen Karriere an der Pfeife engagieren sich zahlreiche Unparteiische des Deutschen Handballbundes in ihren Landesverbänden und Heimatvereinen. Ob als Schiedsrichterwart, Lehrwart oder Ansetzer: Die Verbundenheit zum Amateurhandball ist quer durch alle Kader gegeben. Das verkörpert kaum ein Schiedsrichterteam so gut wie Lukas und Robert Müller.

Seit 2021 sind die beiden Brüder aus dem Bundesligakader im HV Brandenburg aktiv. Sie unterstützen als Mitglieder im Lehrstab des Landesverbandes den Schiedsrichter-Lehrwart Manuel Borchardt, selbst aktiver Drittliga-Schiedsrichter und "ein sehr guter Freund", wie beide unisono betonen. Lukas ist dabei vor allem für die Organisation zuständig, Robert kümmert sich um die Lehre.

Die Aufgaben sind vielfältig: Das Trio plant gemeinsam die Lehrgänge und führt diese durch, sie veranstalten Fortbildungen, bewerten Videoszenen und erstellen Beiträge für die Social-Media-Kanäle des HVB-Schiedsrichterwesens, um die Unparteiischen und alle interessierten Handballer:innen in Brandenburg mit Neuigkeiten und aktuellen Informationen zu versorgen. Zusätzlich sind die Müller-Zwillinge als Beobachter und Nachwuchscoaches auf Landesebene für die Leistungs- und Nachwuchskader im HVB unterwegs.

Neben den beiden Brüdern engagieren sich auch weitere Referees aus dem Deutschen Handballbund an der Basis - in verschiedensten Funktionen. Eine kleine (nicht vollständige!) Auswahl: Elitekader-Schiedsrichter Raphael Piper ist Ansetzer im Handball-Kreis Kiel. Bundesliga-Referee Konrad Gimmler ist Schiedsrichterwart in seinem Heimatverein SV Irxleben, Matthias und Sebastian Klinke kümmern sich mit um die Nachwuchsausbildung im KHV Neumünster und ihr Kaderkollege Rick Herrmann ist Schiedsrichter-Coach im Landesverband - und Jugendtrainer bei der NSG EHV/Nickelhütte/Buteo.

Auch andere Referees sind an der Seitenlinie aktiv: Erstliga-Schiedsrichter Steven Heine coacht die 1. Damen beim MTV Braunschweig, während Niels Wienrich, der im Elite-Anschlusskader pfeift, Stützpunkttrainer in seinem Landesverband ist. Und auch als Funktionäre bringen sich die Spitzenschiedsrichter ein - wie beispielsweise Sascha Wild, der 1. Vorsitzender in seinem Heimatverein HC Hedos Elgersweier ist. Auch viele ehemalige Unparteiische bleiben dem Handball treu: Bundesliga-Schiedsrichterin Jennifer Eckert ist Schiedsrichterwartin im HV Sachsen. Der Lehrwart in ihrem Team wiederum: Der aktuelle Bundesliga-Schiedsrichter Fabian Friedel, Gespannpartner von Herrmann.

Die Motivation hinter dem Engagement

Was treibt sie alle an? Warum engagieren sie sich neben ihrer eigenen Karriere, die ihnen bereits viel abverlangt, noch an der Basis?

Auf die Nachfrage müssen Lukas und Robert Müller grinsen. "Wir wurden gefragt, ob wir uns nicht vielleicht engagieren wollen - und da wir zu dem Zeitpunkt eigentlich die einzige Option waren, haben wir zugestimmt", frotzelt Lukas, fügt aber sofort ernsthafter hinzu: "Wir wollen einfach das Schiedsrichterwesen in unserem Landesverband nach vorne bringen. Es ist uns bereits in den vergangenen zwei Jahren gelungen, es präsenter zu machen und dass es so gut läuft, ist jetzt Motivation genug für uns, weiterzumachen." "Wir möchten das, was uns mitgegeben wird, in den Landesverband weitertragen", ergänzt Robert.

Denn um die Unparteiischen im Landesverband weiterzuentwickeln, greifen sie auf ihre eigene Erfahrung zurück - und die ist umfangreich. Von 2015 bis 2018 pfiffen die Brüder im Perspektivkader des Deutschen Handballbundes, bevor sie in den Nachwuchskader aufstiegen und im Oktober 2018 ihr Debüt in der 2. HBL gaben. Nach drei Jahren im Nachwuchskader ging es über den "Umweg" in der 3. Liga weiter, wo ihnen aber auf Anhieb der Aufstieg in den Bundesligakader gelang, dem sie seit 2022 angehören.

Dass sie mit 28 Jahren jünger sind als viele Schiedsrichter, vor denen sie auf den Lehrgängen referieren, stört keine der beiden Seiten. "Wir freuen uns einfach, wenn wir vielleicht den ein oder anderen Tipp weitergeben können", sagt Lukas. Als sie im Sommer 2022 ihren ersten großen Vorbreitungslehrgang durchführten, war das Feedback sehr gut. "Es freut uns wahnsinnig, dass wir auch von vielen sehr erfahrenen Kollegen unglaublich positive Rückmeldungen bekommen haben."

Ihre Vorbildrolle nehmen die beiden an. "Wir achten natürlich darauf, dass wir uns selbst an die Standards halten, die wir den Schiedsrichtern für ihre Auftreten in den Hallen oder der Präsentation in den Sozialen Netzwerken nahelegen", sagt Lukas und ergänzt schmunzelnd: "In den Hallen kennen uns inzwischen auch viele Leute und wenn wir als Coach oder Beobachter vor Ort sind, gucken uns die Leute immer wieder fragend an und wollen wissen, ob die Entscheidung gerade richtig oder falsch war."

Das ist jedoch nur ein Nebeneffekt. "Wir sehen uns nicht als besonders oder besser an, nur, weil wir Bundesliga pfeifen", betonen beide nachdrücklich. "Es geht uns einfach darum, gemeinsam mit allen anderen die bestmögliche Schiedsrichterausbildung in unserem Landesverband zu machen und möglichst viele Menschen für die Schiedsrichterei zu gewinnen. Wenn wir dabei als Vorbilder helfen können, machen wir das natürlich gerne."

Denn der herrschende Schiedsrichtermangel an der Basis macht auch vor Brandenburg nicht halt. Allein auf Landesebene fehlen 90 Schiedsrichter:innen, um den Spielbetrieb komplett abzudecken. Gemäß der Mannschaftszahl müsste es 235 Unparteiische geben, auf der Liste stehen jedoch nur 145. "Wir kriegen es aber meistens trotzdem irgendwie hin, dass alle Spiele stattfinden", sagt Robert. Die fehlenden Unparteiischen in den Bezirken sind bei der Rechnung allerdings noch nicht berücksichtigt.

"Es braucht vor allem mehr junge Leute, die jetzt in der Jugend pfeifen und dann mitwachsen", wirbt Robert. "Wir haben schon jetzt einen hohen Altersschnitt in den Schiedsrichterkadern." In den kommenden Jahren, das ist zumindest ihre Hoffnung, soll die Lücke wieder kleiner werden: "Unser Ziel ist es", sagt Lukas, "die Zahl der fehlenden Schiedsrichter möglichst weit zu minimieren." Und wenn das gelingt, hat sich ihr Einsatz an der Basis der Zwillinge ausgezahlt.

Die Heimatvereine des Bundesliga- und Nachwuchskaders

Heute stehen sie in der 2. Bundesliga der Männer sowie der 1. und 2. Bundesliga der Frauen auf dem Feld; viele von ihnen träumen vom Aufstieg in die LIQUI MOLY HBL. Wie die Laufbahnen der Spieler:innen, die sie pfeifen, haben auch die Karrieren der Schiedsrichter:innen aus dem Bundesliga- und Nachwuchskader in den Landesverbänden begonnen - und ihren Heimatvereinen. Hier nahm die Laufbahn der deutschen Bundesliga-Referees ihren Anfang*:

Badischer Handball Verband

Nico Bärmann - TSV Graben-Neudorf

Leon Bärmann - TSV Graben-Neudorf



Bayrischer Handball-Verband

Thomas Hörath - TV Eibach 03 Nürnberg

Timo Hofmann - SG Helmbrechts/Münchberg



Hessischer Handball-Verband

Laura Bley - HSG Kinzigtal

Birgit Tarka - HSG Kinzigal



HV Brandenburg

Alexander Kittel - OSG Fredersdorf-Vogelsdorf

Lars Scharfe - SG Rot-Weiß Neuenhagen

Robert Müller - LHC Cottbus

Lukas Müller - LHC Cottbus



HV Mittelrhein

Fabian Foerster - TV Bergneustadt

Tim Foerster - TV Bergneustadt

Rosana Sug - CVJM Oberwiehl

Sophia Janz - CVJM Oberwiehl



HV Niederrhein

Leonard Bona - HG Remscheid

Malte Frank - HG Remscheid

Maximilian Engeln - Bergische Panther

Felix Schmitz - Bergische Panther

Daniel Halbach - Lüttringhauser TV

Sebastian Halbach - Lüttringhauser TV

Eelco Schmitz - Mönchengladbacher Turnverein 1848

Robin Schmitz - Mönchengladbacher Turnverein 1848

Dustin Seidler - TSV Aufderhöhe

Dennis Seidler - TSV Aufderhöhe



HV Sachsen

Fabian Friedel - EHV Aue

Rick Herrmann - SG Nickelhütte Aue / EHV Aue



HV Sachsen-Anhalt

Konrad Gimmler - SV Irxleben

Jannik Rips - SV Irxleben



HV Schleswig-Holstein

Saskia Blunck - Bramstedter TS

Svenja Maczeyzik - Bramstedter TS

Matthias Klinke - SG Bordesholm/Brügge

Sebastian Klinke - SG Bordesholm/Brügge



HV Westfalen

Moritz Hartmann - HVE Villigst-Ergste

Nils Hennekes - SG Kierspe Meinerzhagen

Christoph Hillebrand - VFL Kamen

Stefan Umbescheidt - VFL Kamen

Marvin Völkening - TuSpo Meißen

Jonas Zollitsch - SG Suderwich



HV Württemberg

Manuel Lier - HSV Stuttgart-Nord

Jan Lier - HSV Stuttgart-Nord

Sonja Lenhardt - HC Wernau

Katharina Heinz-Hebisch - TSV Süssen

Felix Mayer - VfL Pfullingen

Markus Hehn - VfL Pfullingen

Nicolas Jaros - SG Lauterstein

Felix Thrun - SG Lauterstein

* Hinweis: Die Schiedsrichter:innen haben für diese Übersicht als Heimatverein jeweils den Verein benannt, für den ihr erster Schiedsrichter-Ausweis ausgestellt wurde.