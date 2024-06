Von der Ost- an den Zürichsee: VfB verleiht Perea erneut

Juan Perea wird in der kommenden Saison in der Schweiz spielen. Der VfB Stuttgart verleiht den eben erst von Hansa Rostock zurückgekehrten Stürmer nämlich erneut.

Wie die Schwaben am Montag mitteilten, wird Juan Perea in der kommenden Spielzeit für den FC Zürich auf Torejagd gehen. "Nach der Leihe zu Hansa Rostock in der vergangenen Saison ist der Wechsel in die Schweizer Super League zum FC Zürich für Juan ein absolut sinnvoller Schritt", wird Stuttgarts Sportdirektor Fabian Wohlgemuth in einer Mitteilung des Bundesligisten zitiert.

Perea, der im Alter von 18 Jahren nach Europa zum FC Porto gekommen ist, war im Sommer 2022 vom griechischen Erstligisten PAS Giannina an den Neckar gewechselt und kommt auf 19 Einsätze für den VfB (ein Tor). Auf weitere Spiele im Trikot des Champions-League-Starters muss der Kolumbianer aber vorerst warten, kann dafür beim FC Zürich auf internationale Einsätze hoffen. Der Meister von 2022 startet in der Conference-League-Qualifikation.

Abstieg mit Rostock in der Vorsaison

"Ich bin sehr glücklich, denn ich komme zu einer großen Mannschaft mit vielen Titeln. Ich bin bereit und sehr motiviert", sagt der Angreifer in einem Video seines neuen Arbeitgebers. Darin stellt er auch klar: "Ich möchte sehr viele Tore schießen und will dafür arbeiten."

Perea spielte in der vergangenen Saison in der 2. Bundesliga bei Hansa Rostock. Für die Kogge erzielte er vier Tore und gab eine Vorlage in 33 Partien (kicker-Note 3,84), trat nach dem 4. Spieltag aber nur noch einmal als Torschütze in Erscheinung - am Ende war er trotzdem mit Junior Brumado der beste Torschütze seiner Mannschaft, was das Rostocker Dilemma ziemlich verdeutlichte: Die Kogge stellte die schwächste Offensive im Unterhaus und stieg am Ende auch deshalb direkt in die 3. Liga ab.