Von der Leihe zur Festanstellung: Wolter unterschreibt bei Frankfurt

Pia-Sophie Wolter wird auch in der kommenden Saison für Eintracht Frankfurt in der Frauen-Bundesliga an den Start gehen. Die Außenverteidigerin hat am Mittwoch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 bei der SGE unterschrieben.

Feste Größe bei Eintracht Frankfurt - auch über die Saison hinaus: Pia-Sophie Wolter. IMAGO/foto2press