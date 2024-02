Von der Insel nach Stuttgart: Dahoud kehrt in die Bundesliga zurück

Der VfB Stuttgart hat kurz vor Schließung des Transferfensterns im Mittelfeld nachgelegt - namhaft zugleich. Mahmoud Dahoud soll die Optionen im Zentrum vergrößern und kommt auf Leihbasis von der Insel.

Jetzt musste alles ganz schnell gehen: Nachdem "Sky" am Mittwoch zuerst berichtet hatte, dass der VfB Stuttgart an einer Bundesliga-Rückkehr von Mahmoud Dahoud arbeitet, folgte die offizielle Bestätigung des Deals am Donnerstagmorgen.

Dahoud, der für Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund insgesamt bereits 162 Bundesliga-Spiele absolviert hat, kommt aus der Premier League von Brighton & Hove Albion per Leihe zum Tabellendritten. Neben der Leihe bis zum Saisonende hat der VfB zusätzlich eine Kaufoption für den Sommer ausgehandelt.

Wenig Spielzeit in der Premier League

Bei den Seagulls sammelte der 28-jährige Mittelfeldspieler seit seinem ablösefreien Wechsel vom BVB im Sommer 2023 nur wenig Einsatzzeit. Gerade einmal neun Einsätze in der Premier League standen zu Buche - keiner über die volle Distanz. Beim VfB will Dahoud nun wieder mehr Einsatzzeit sammeln.

Wir freuen uns, dass sich mit Mo Dahoud ein Spieler für den VfB Stuttgart entschieden hat, der uns noch besser machen wird. Fabian Wohlgemuth

"Wir freuen uns, dass sich mit Mo Dahoud ein Spieler für den VfB Stuttgart entschieden hat, der uns noch besser machen wird. Mo hat seine enorme fußballerische Qualität bereits in der Bundesliga und international nachgewiesen. Wir sind sicher, dass er sich schnell bei uns zurechtfinden wird und somit ab sofort eine wertvolle zusätzliche Option für unser Spiel darstellt", sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth in einer Mitteilung der Schwaben.

Und natürlich freut sich auch Dahoud selbst, wieder mehr Aussichten auf Einsätze zu bekommen: "Ich freue mich sehr, dass der Wechsel zum VfB geklappt hat. Es ist schön, wieder in der Bundesliga spielen zu dürfen. Die Mannschaft spielt einen spannenden und beeindruckenden Fußball. Ich kenne schon einige Spieler von der U-21-Nationalmannschaft."

Bereits am Samstag könnte der Stuttgarter Neuzugang im Kader stehen, wenn der VfB ab 15.30 Uhr (LIVE! bei kicker) in Freiburg zu Gast ist.