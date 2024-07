Von der Eintracht zum FSV: Fisher wechselt innerhalb von Frankfurts Stadtgrenzen

Dass sich die Wege zwischen Ben-Luca Fisher und Eintracht Frankfurt trennen würden, stand schon seit Mitte Mai fest. Bei der kleinen Eintracht konnte sich der 21-jährige Innenverteidiger nicht durchsetzen und kam in der abgelaufenen Regionalliga-Spielzeit lediglich auf zwei Kurzeinsätze. Auf der Suche nach einem neuen Verein ist Fisher innerhalb von Frankfurts Stadtgrenzen fündig geworden. Zur neuen Saison schließt sich der 1,86 Meter große Defensiv-Spezialist dem Ligakonkurrenten FSV Frankfurt an. "Ben ist im zentralen Defensivbereich flexibel einsetzbar und mit seiner Stärke in der Spieleröffnung gibt er uns durch sein flexibles Positionsspiel Variabilität im Aufbauspiel", freut sich Cheftrainer Tim Görner.