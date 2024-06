Von der 3. Liga nach Skopje: Wechsel von niederländischem Nationalspieler bestätigt

Abgang beim TV Emsdetten: statt einer Vertragsverlängerung zieht einer der Kreisläufer des Drittligisten die Wechseloption und verabschiedet sich vom TVE an diesem Sommer. Die neue Handballheimat liegt nun in Nordmazedonien.

Lars Kooij verlässt den TV Emsdetten zur neuen Saison. Das bestätigte der TVE in einer offiziellen Meldung. Der niederländische Nationalspieler habe sich gegen ein Angebot des TV Emsdetten und für eine neue Herausforderung entschieden, so der Drittligist.

"Lars hat sich entschieden, unser Angebot für die kommende Saison nicht anzunehmen und stattdessen im Ausland zu spielen", heißt es in der Pressemitteilung. Der Niederländer, der im Sommer 2023 vom ASV Hamm-Wesfalen nach Emsdetten kam, wird künftig in Nordmazedonien für den HC Vardar 1961 auflaufen.

"Wir wünschen Lars auf seinem Weg viel Erfolg und danken ihm für seinen Einsatz für den TVE. Er bleibt ein gern gesehener Gast in der Ems-Halle , sagt TVE-Geschäftsleiter Florian Ostendorf. Lars Kooij zeigt sich dankbar für seine Zeit in Emsdetten: "Ich möchte allen beim TV Emsdetten meinen tiefen Dank aussprechen. Der TVE war ein wichtiger Teil meiner Reise und ich bin dankbar für die Erfahrungen und das Wachstum, das ich dort erleben durfte."

Wechsel nach Nordmazedonien

In Skopje unterschrieb der 23-Jährige nach Vereinsangaben einen Einjahresvertrag mit der Option diesen zu verlängern. Kooij ist der erste Niederländer, der sich dem nordmazedonischen Klub anschließt.

"Ich freue mich über meinen Wechsel zu RK Vardar. Es ist eine echte Ehre, einem so prestigeträchtigen und bewährten Club beizutreten. Ich bin wirklich gespannt auf die bevorstehenden Chancen und Herausforderungen", so Kooij bei der Vertragsunterzeichnung.

Bei Vardar Skopje stehen in diesem Sommer die Zeichen auf Umbruch. Torwartlegende und seit letzter Saison der Geschäftsführer des Klubs Borko Ristovski legt sein Amt nieder (wir berichteten). Mit Martin Tomovski verlässt ebenfalls in Torhüter den Klub, der Nordmazedonier wechselt in die 1. Handball-Bundesliga. Demgegenüber stehen vier Neuverpflichtungen.