Von der 3. Liga in die Bundesliga: Heidenheim holt Traoré

Der 1. FC Heidenheim hat am Mittwoch seinen dritten ablösefreien Sommerneuzugang präsentiert: Omar Haktab Traoré (25) wagt den Sprung von der 3. Liga in die Bundesliga.

Nach Nikola Dovedan (Angriff, Austria Wien) und Benedikt Gimber (Mittelfeld, SSV Jahn Regensburg) hat der 1. FC Heidenheim am Mittwoch bereits die dritte ablösefreie Verpflichtung vor der ersten Erstligasaison bekanntgegeben. Der Aufsteiger holt Omar Haktab Traoré, der mit seinem Heimatverein VfL Osnabrück den Sprung in die 2. Liga schaffte, dessen Vertrag dort nun aber auslief.

Der 25-Jährige erhält in Heidenheim einen Vertrag bis 2026 und soll die Konkurrenz auf der rechten Seite verschärfen. Der gebürtige Osnabrücker mit Wurzeln im Togo ist ein Rechtsverteidiger mit Offensivdrang. In der abgelaufenen Saison trug Traoré als Leistungsträger in 36 Einsätzen in der 3. Liga mit starken Leistungen, aber auch drei Toren und sechs Assists zum Aufstieg in die 2. Liga bei, die er selbst nun überspringen wird. Traoré besetzt damit die Planstelle in Heidenheim, die nach Marvin Rittmüllers Wechsel nach Braunschweig, frei geworden war.

Das Eigengewächs war 2015 in den Nachwuchs von Eintracht Braunschweig gewechselt, verzeichnete dann aber einen Entwicklungsknick. Nach Stationen mit drei Jahren in Rödinghausen (Regionalliga) und einer Saison in Uerdingen (3. Liga) war der verlorene Sohn nach Osnabrück zurückgekehrt, wo er durchstartete und sofort Stammspieler wurde.

"Omar hat uns in der abgelaufenen Saison bei Osnabrück sehr beeindruckt, er war einer der Top-Rechtsverteidiger in der 3. Liga", erklärt Robert Strauß, Heidenheims Bereichsleiter Sport, "mit seinen 25 Jahren ist er immer noch entwicklungsfähig, wir erhoffen uns, dass er gemeinsam mit uns den nächsten Schritt in der Bundesliga geht."